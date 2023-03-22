Дива русского романса заслуженная артистка России Нина Шацкая выступила с Уральским государственным русским оркестром

Зрители знают Нину Шацкую по выступлениям в программе «Романтика романса» на телеканале «Культура», по ролям в телесериалах «На углу, у Патриарших» и «В круге первом». Фото предоставлено Уральским центром народного искусства

В Екатеринбурге, Ирбите и Краснотурьинске, спустя пять лет после последних гастролей на Урале, выступила известная исполнительница русских романсов заслуженная артистка России Нина ШАЦКАЯ. Концерты дивы русского романса состоялись с Уральским государственным русским оркестром. Специально к гастролям певицы создатель и руководитель оркестра, заслуженный деятель искусств РФ Леонид ШКАРУПА подготовил оригинальные аранжировки.

Нина Шацкая известна не только исполнением романсов, но и англоязычных джазовых композиций. Уникальный, завораживающий тембр ее голоса никого не оставляет равнодушным, но при этом вызывает порой… бурные дискуссии. Академические исполнители считают, что так нельзя петь романсы, а поклонники джаза уверены, что так не исполняют джаз. Секрет же популярности Нины Шацкой кроется как раз в поразительном сочетании этих разных исполнительских манер.

В артистическом багаже певицы – более десяти уникальных сольных программ, объединенных общей тональностью и тематикой: «Музыка любви», «Коварство и любовь», «Just jazz», «Осенний триптих», «Колдунья» и другие. В нынешний свой приезд на Урал Нина Шацкая выступила с программой романсов «Не уходи, побудь со мною» – в сопровождении Уральского русского оркестра.

Вспоминая самый первый опыт сотрудничества с Уральским русским оркестром, певица отметила: «Оркестром руководит редкий Мастер старой школы дирижирования Леонид Павлович Шкарупа. Специально к моим гастролям им были написаны аранжировки – на основе моих записей в интернете! Со всеми для меня привычными ферматами, фразировкой и в целом – в моей стилистике! Какое единение с оркестром, деликатнейший стиль дирижирования!».

В первом отделении концерта нынешних гастролей прозвучали популярные русские народные песни и романсы – от любимой всеми «Калитки», наполненной томительным ожиданием встречи, до залихватской «Дорогой длинною». Второе отделение концерта составили песни, проверенные временем, подлинные шедевры советской эстрады. Некоторые из них, по признанию певицы, сошли со страниц ее «заветного блокнотика», в который она с детства, слушая радио, записывала понравившиеся песни. Получилось – свой будущий репертуар! Песни Арно Бабаджаняна, Раймонда Паулса, Андрея Петрова… Произведения этих выдающихся композиторов XX века получили в исполнении Шацкой новое, оригинальное прочтение и – восторженный прием уральцев.

– Этим вечером мы были покорены невероятным женским очарованием, истинной интеллигентностью, духовной близостью певицы к своему народу, бережным отношением к его культуре. Тонкий подбор репертуара, безупречный вкус, искреннее уважение к публике и оркестру – всё подкупает в этой выдающейся певице, равной которой в этом жанре нет на современной эстраде, – поделились впечатлениями от концерта уральцы.

Зрительской любовью певицу, кажется, удивить сложно. Нина Шацкая выступает на лучших концертных площадках России, в числе которых – концертный зал им. Чайковского, концертный зал Кремлевского Дворца съездов, Московский международный дом музыки, Большой театр, Санкт-Петербургский концертный зал «Октябрьский», Московский Театр эстрады. Тем не менее сразу по возвращении домой с гастролей в городах Каменного Пояса певица написала в соцсетях:

«Я вернулась из тура по Уралу… Екатеринбург, Ирбит, Краснотурьинск… И это были одни из самых счастливых моих дней. Может быть, даже самые удачные, самые эмоциональные мои концерты… Такого уникального единения, взаимопонимания с оркестром приходится добиваться многократными репетициями, но Уральский русский оркестр звучит – как будто дышит один человек, и человек этот – его создатель и многолетний (с 1986 года) руководитель Леонид Павлович Шкарупа. Какое мастерство, какое предчувствие фразы, взаимопонимание, какая деликатность и филигранная нюансировка! Какие изумительные музыканты, какая добрая атмосфера в коллективе. И – фантастическая публика! Сколько любви, тепла! Сколько щедрости в эмоциях! Благодарю судьбу за это сотрудничество, начавшееся пять лет назад. И очень надеюсь на продолжение…»

Кто бы возражал?! Уральцы в ожидании будущих встреч.