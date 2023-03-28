На Российско-Китайском фестивале в Екатеринбурге выступят больше 200 музыкантов

Российско-Китайский музыкальный фестиваль в Екатеринбурге продлится 4 дня. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге открывается Российско-Китайский фестиваль, на котором в течение четырех дней выступят больше 200 артистов. Площадкой мероприятия стала Уральская государственная консерватория им. М. П. Мусоргского, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"На музыкальных вечерах прозвучат произведения русских, западноевропейских и китайских композиторов. Наша задача — создать единое культурное пространство, в котором музыка как великая сила объединит представителей разных стран и национальностей. Неслучайно девизом нашего фестиваля стала популярная фраза: "Мы разные, но мы вместе!", — рассказала проректор по научной работе Уральской государственной консерватории им. М. П. Мусоргского Галина Денисова.

В фестивале примут участие российские и китайские студенты музыкальных вузов. Подготовлена насыщенная программа мероприятий. 29 марта запланирована творческая встреча, участники смогут познакомиться с китайским струнным инструментом гучжэн. В завершение фестиваля 31 марта симфонический оркестр Уральской консерватории исполнит фортепианный концерт "Желтая река" композитора Инь Чэнцзуна под управлением студентки 5 курса Вероники Кунцевич и ассистента-стажера УГК Чжэн Цзежэнь.

Трансляция фестиваля состоится на RuTube-канале Уральской консерватории, программа доступна на сайте учреждения.

Отметим, впервые Российско-китайский музыкальный фестиваль прошел в 2022 году. Он объединил 125 музыкантов, его посетили больше 600 зрителей, а за трансляцией следили более 2,5 тысяч пользователей, в режиме онлайн к мероприятиям подключились студенты и преподаватели из Хэйхэского университета, Харбинского педагогического университета, а также участники Русско-Китайского фонда развития культуры нового Шелкового пути.

Напомним, ранее Владимир Путин и Си Цзиньпин поддержали проведение Седьмой Российско-Китайской ЭКСПО в Екатеринбурге.