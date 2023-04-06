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Культура / Музыка
6 апреля 2023, 20:01

Свердловская филармония откроет виртуальные концертные залы во всех муниципалитетах региона

Всероссийский семинар-дискуссия в филармонии

Участники семинара обсуждают создание системы виртуальных концертных залов и обмениваются опытом в области медиавещания. Фото: Полина Зиновьева

Свердловская филармония в рамках всероссийского семинара-дискуссии поделится опытом создания виртуальных концертных залов. К 2024 году учреждение планирует открыть такие площадки в каждом муниципалитете.

В семинаре, который проходит 6–7 апреля в Свердловской филармонии, принимают участие представители более 15 регионов России. Они обсуждают создание системы виртуальных концертных залов и обмениваются опытом в области медиавещания.

Отметим, что Свердловская филармония является лауреатом Всероссийского конкурса лучших практик виртуальных концертных залов. Сегодня открыто уже 110 виртуальных залов, часть из них создана в рамках национального приоритетного проекта "Культура".

"Сложно переоценить то, что делает наша филармония в области популяризации музыкального искусства. В Свердловской области проживает более 4,3 миллиона человек, из них более 2 миллионов — в маленьких населенных пунктах. И позиция губернатора Евгения Куйвашева однозначна: люди повсеместно должны чувствовать себя включенными в культурную жизнь", — подчеркнула министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

По словам директора Свердловской государственной академической филармонии Александра Колотурского, виртуальные концертные залы позволяют людям не только соприкоснуться с академическим музыкальным искусством, но и повышают статус муниципалитета, где реализуется такой проект.

Напомним, в апреле 2023 года Свердловская филармония и Кировградская воспитательная колония ГУФСИН заключили соглашение, в рамках которого для подростков доступны прямые трансляции концертов детского абонемента, а также участие в "Филармонических уроках". Такие мероприятия соответствуют целям и задачам основных мероприятий, проводимых в Свердловской области в рамках Десятилетия детства.

Система онлайн-трансляций позволяет в режиме реального времени, а также в записи смотреть и слушать лучшие концерты Свердловской филармонии. Работу виртуальных концертных залов в муниципалитетах организуют общественные координаторы — волонтеры филармонии, которые составляют афишу виртуального филармонического сезона, занимаются продвижением концертов, на местах организуют показ онлайн-трансляции.

Напомним, ранее региональная система виртуальных концертных залов Свердловской филармонии была признана лучшей в стране.

Областная газета Свердловской области

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