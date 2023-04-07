Филармонию в массы

Фото: Полина Зиновьева

В Свердловской государственной филармонии состоялся всероссийский семинар, посвященный виртуальным концертным залам (ВКЗ). На нем представители 16 регионов поделились опытом создания у себя ВКЗ и обсудили возможности системы для продвижения филармонического искусства.

Площадку для гостей предоставила Свердловская филармония как первопроходец в организации онлайн-концертов и один из победителей Всероссийского конкурса лучших практик виртуальных концертных залов 2022 года. За 13 лет с момента первой трансляции филармония накопила огромный опыт в открытии ВКЗ – на данный момент в регионе действует 102 зала под патронажем учреждения, а еще восемь – работает за пределами региона. Уже за первый квартал 2023 года в Свердловской области прошло свыше трех тысяч концертов в ВКЗ, которые посетили более 50 тысяч человек.

– Сложно переоценить то, что делает наша филармония в области популяризации музыкального искусства. В Свердловской области проживает более 4,3 миллиона человек, из них более двух миллионов – в небольших населенных пунктах. И позиция губернатора Евгения Куйвашева однозначна: люди повсеместно должны чувствовать себя включенными в культурную жизнь, – заявила министр культуры региона Светлана Учайкина.

Фото: Полина Зиновьева

Семинар неслучайно проходит в 2023 году. Согласно нацпроекту «Культура» уже к следующему году по всей России должно появится более пятисот новых виртуальных концертных залов, которые позволят приобщиться к искусству жителям самых отдаленных уголков страны. У Свердловской филармонии планы не менее амбициозные: с помощью накопленного опыта планируется открыть концертные площадки в каждом муниципалитете региона.

– Хочу подчеркнуть, что массовое открытие ВКЗ стало возможным, потому что когда-то именно в Екатеринбурге все это началось, – отмечает председатель правления Союза концертных организаций России, генеральный директор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга Ольга Хомова. – Александр Колотурский рассказал на Петербургском международном культурном форуме об опыте Свердловской филармонии, а министр культуры России дал поручение это масштабировать.

Ольга Хомова отметила, что миссия ВКЗ – продвигать именно академическую филармоническую музыку. По ее мнению, виртуальный концертный зал не должен опускаться до потребностей молодежи в развлечениях, а в большей степени иметь воспитательную и просветительскую функции.

– Виртуальные концертные залы позволяют людям, с одной стороны, соприкоснуться с академическим музыкальным искусством, с другой – повышают статус муниципалитета, где реализуется такой проект. Люди гордятся тем, что могут послушать в своем городе такие концерты, – добавил Александр Колотурский. – А наш семинар направлен на то, чтобы выработать общую стратегию движения системы Всероссийского виртуального концертного зала.

Фото: Полина Зиновьева

За два дня семинара с докладами выступили сотрудники Пермской, Томской, Белгородской, Забайкальской и, конечно, Свердловской филармоний. Кроме того, по видеосвязи подключились еще более 150 человек. Например, слушали и задавали вопросы в чате сотрудники культурных учреждений из Дагестана, Чечни и Краснодарского края.

– География нашего семинара получилась очень обширная, – поделился замдиректора по реализации национальных проектов и просветительской деятельности Свердловской филармонии Андрей Чувашов. – Нам удалось охватить почти всю страну. По итогам деятельности музыкального сообщества будет подготовлена резолюция, в которой сформулированы основные решения по развитию деятельности ВКЗ, чтобы академическое музыкальное искусство дошло до каждого жителя России, невзирая на удаленность города или поселка. Каждый житель должен иметь возможность прикоснуться к лучшим образцам мировой художественной музыкальной культуры

После дискуссии для участников семинара провели экскурсию, посвященную медиавещанию в Свердловской филармонии. Гостям показали, как устроена система онлайн-трансляций из залов филармонии и поделились особенностями передачи картинки и звука. Например, Большой зал филармонии оборудован пятью роботизированными камерами – одна по центру и четыре боковых. Также, в случае необходимости, могут быть задействованы три мобильных видеокамеры, которые располагаются обычно около сцены. Для передачи сложного звучания симфонической музыки могут использоваться до 24 микрофонов одновременно.

Справка Виртуальный концертный зал – это возможность в режиме реального времени с помощью современной аппаратуры присутствовать на концертах звезд мировой и российской музыки, выступающих в главных залах нашей страны. Подготовительная работа Свердловской филармонии по этому проекту началась в 2007 году, а 21 сентября 2009 года состоялась первая онлайн-трансляция. Сейчас на базе Свердловской филармонии работает 110 виртуальных концертных залов, восемь из них – за пределами региона.