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Культура / Музыка
12 апреля 2023, 14:18

«Безумные дни» и ночи: в Екатеринбурге презентовали один из самых популярных фестивалей Свердловской филармонии

Безумные дни

Фото: Павел Ворожцов

В виртуальном пространстве «VSE» (Виртуальная студия Екатеринбурга) в МВЦ «Экспо-Екатеринбург» состоялось представление и официальное объявление темы VIII фестиваля классической музыки Свердловской филармонии «Безумные дни в Екатеринбурге». В этом году тема мероприятия — «Ода ночи»: фестиваль покажет, как отображается тема ночи в музыке разных эпох. 

«Безумные дни» — это единственный в России трехдневный концертный марафон классической музыки. Он ежегодно проводится в Екатеринбурге, начиная с 2015 года. Главная особенность фестиваля - демократичность цен на билеты при неизменно высоком исполнительском мастерстве участников.

В нынешнем году музыкальный марафон пройдет с 30 июня по 2 июля. В Екатеринбург съедутся более 600 музыкантов, представляющих сольные программы или выступающих в составе коллективов — симфонические оркестры и хоры, камерные ансамбли, этно- и кроссовер-группы. Всего в рамках "Безумных дней" состоится 120 концертов на 10 площадках. Это 8 залов в столице Урала и открытая площадка Сада Вайнера, а также концертный зал в Первоуральске. Организаторы ожидают, что мероприятия фестиваля посетит более 40000 человек. 

Фото: Павел Ворожцов

На презентации "Безумных дней-2023" выступили участники проекта «Мясковский-квартет» и Мария Позднякова (арфа). Они сыграли в уникальном виртуальном пространстве, способном создать эффект присутствия в любой локации. 

Отметим, что в 2022 году музыкальный марафон, помимо любви слушателей, завоевал признание профессионального сообщества, получив статус «прорыв года» журнала «Музыкальная жизнь» и став «Лучшим региональным проектом» в области коммуникаций XXVI Национальной премии «Серебряный лучник».

Фестиваль проводится при поддержке Губернатора Свердловской области и Администрации города Екатеринбурга. Традиционную поддержку проекту оказывает Министерство культуры РФ в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».

Фото: Павел Ворожцов

Областная газета Свердловской области
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