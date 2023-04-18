В России появится персональная студенческая стипендия имени Елены Гнесиной

Успехи и достижения в обучении и творческой деятельности станут главным критерием отбора студентов. Фото: Алексей Кунилов

Лучшие студенты российских вузов, которые учатся по направлению "Музыкальное искусство", с 1 сентября 2023 года будут получать персональную стипендию имени Елены Гнесиной. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Соответствующее постановление об учреждении и правилах назначения стипендии подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

В течение 12 месяцев 11 студентов будут получать ежемесячную выплату в размере 15 000 рублей. Главный критерий отбора — успехи и достижения в обучении и творческой деятельности.

Выдвигать кандидатуры стипендиатов будут ученые советы вузов. Окончательное решение примет конкурсная комиссия в составе представителей Министерства культуры, федеральных органов исполнительной власти и образовательных организаций.

Отметим, что ранее Президент России Владимир Путин поручил Правительству учредить стипендию имени Елены Гнесиной. Решение приурочено к 150-летию со дня рождения пианистки и педагога.

Напомним, ранее в России учреждена стипендия имени Ирины Антоновой для студентов-искусствоведов.