Вопросы развития филармонического движения на Среднем Урале обсудили Евгений Куйвашев и Валерий Гергиев

Евгений Куйвашев провел встречу с Валерием Гергиевым. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел встречу с художественным руководителем Государственного академического Мариинского театра Валерием Гергиевым. Они обсудили реализацию в регионе филармонического движения и других значимых проектов в сфере культуры.

Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступает на сцене Свердловской филармонии в рамках Московского Пасхального фестиваля. Валерий Гергиев отметил высокий уровень мастерства уральских музыкантов, как опытных, так и молодых. Речь шла о коллективах Уральского академического филармонического оркестра и Уральского молодежного симфонического оркестра Свердловской филармонии.

"Я рад вас видеть. С большим воодушевлением всегда ждем Пасхальный фестиваль, который принимает наша филармония. И благодарю вас за поддержку нашей "молодежки", – сказал Евгений Куйвашев.

Московский Пасхальный фестиваль, в рамках которого в Екатеринбурге выступает Симфонический оркестр Мариинского театра, проходит в России с 16 апреля по 9 мая. Мероприятие является одним из крупнейших событий в культурной жизни страны. Концерты проходят во многих российских городах. Екатеринбург принял музыкальную эстафету после Казани. Выступления состоятся также в Сургуте, Тюмени, Новосибирске, Красноярске, Томске, Кемерове, Омске, Челябинске, Перми и других городах. Завершится фестиваль большим концертом Симфонического оркестра под управлением Валерия Гергиева, который пройдет на Поклонной горе в День Победы, 9 мая, уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Свердловская филармония является одной из старейших в России. Каждый сезон она организует более пяти тысяч концертов. Филармония стала первой в России, где создали систему виртуальных концертных залов.

Напомним, Свердловская филармония откроет виртуальные концертные залы во всех муниципалитетах региона.