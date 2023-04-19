Стали известны участники Ural Music Night

Организаторы "Уральской ночи музыки" объявили список музыкантов, которые уже точно примут участие в фестивале. Сейчас их 142 в девяти жанровых группах.
Список участников будет пополняться. "Связаться с артистом по участию в фестивале могут вплоть до 16 мая", — говорится в сообщении на странице фестиваля в социальной сети "ВКонтакте".
Организаторы также уточнили, что для жанра "Танцы" будет проведен дополнительный набор, а с теми, кто уже заявился, свяжутся отдельно.
Отметим, что на фестивале Ural Music Night выступят артисты в следующих жанрах: рок, метал, поп, хип-хоп, электроника, DJ, джаз, фолк и классическая музыка. Больше всего участников заявились в категории "поп" – 32 коллектива.
"Уральская ночь музыки" пройдет в Екатеринбурге 23 июня. Со списком участников можно ознакомиться на странице фестиваля в социальной сети "ВКонтакте".
Напомним, ранее организаторы Ural Music Night назвали имена предполагаемых хедлайнеров фестиваля.
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