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Культура / Музыка
19 апреля 2023, 21:00

Стали известны участники Ural Music Night

Ural Music Night

Перечень участников Ural Music Night будет пополняться. Фото: Полина Зиновьева

Организаторы "Уральской ночи музыки" объявили список музыкантов, которые уже точно примут участие в фестивале. Сейчас их 142 в девяти жанровых группах.

Список участников будет пополняться. "Связаться с артистом по участию в фестивале могут вплоть до 16 мая", — говорится в сообщении на странице фестиваля в социальной сети "ВКонтакте".

Организаторы также уточнили, что для жанра "Танцы" будет проведен дополнительный набор, а с теми, кто уже заявился, свяжутся отдельно.

Отметим, что на фестивале Ural Music Night выступят артисты в следующих жанрах: рок, метал, поп, хип-хоп, электроника, DJ, джаз, фолк и классическая музыка. Больше всего участников заявились в категории "поп" – 32 коллектива.

"Уральская ночь музыки" пройдет в Екатеринбурге 23 июня. Со списком участников можно ознакомиться на странице фестиваля в социальной сети "ВКонтакте".

Напомним, ранее организаторы Ural Music Night назвали имена предполагаемых хедлайнеров фестиваля.

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Областная газета Свердловской области

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