Свердловский ансамбль "Изумруд" представил специальную концертную программу в Узбекистане

В Узбекистане уральский коллектив "Изумруд" приветствовали бурными овациями. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Творческий коллектив "Изумруд" представил в Узбекистане специальную концертную программу во время визита в республику свердловской делегации под руководством губернатора Евгения Куйвашева.

Перед жителями Ферганы и соотечественниками выступили солисты свердловской Музкомедии — заслуженные артисты России Николай Капленко, Лариса Емельянова, лауреаты международных конкурсов Маргарита Левицкая, Андрей Опольский. Концерт прошел на сцене Дворца искусств имени Ислама Каримова, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В зале был аншлаг, выступление "Изумруда" встретили бурными овациями. В заключение концерта артисты исполнили "Три колодца" легендарного советского и узбекского коллектива "Ялла". Песня была сыграна в знак уважения принимающей стороне.

Выступление артистов показало, что у Свердловской и Ферганской областей есть взаимный интерес к культурным традициям русского и узбекского народов.

Ансамбль народных инструментов "Изумруд" был создан в 1995 году. В его состав входят музыканты: Надежда Жихарева (домра), Светлана Соловей (домра), Константин Прокошин (бас-балалайка), Михаил Сидоров (балалайка), Евгений Ханчин (ударные), Ринат Якупов (баян). Все артисты коллектива являются лауреатами европейских и российских конкурсов и фестивалей. Коллектив "Изумруда" создает эксклюзивные авторские шоу-программы, смешивая различные музыкальные жанры.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Отметим, в Узбекистане, где под руководством губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева работает делегация Среднего Урала, удалось достичь договоренностей в сфере культуры. Речь идет о возможности проведения Дней Свердловской области в Фергане и Дней Ферганской области на Среднем Урале.

Напомним, свердловские предприниматели при господдержке участвуют в международной выставке ИННОПРОМ в Узбекистане.

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