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Культура / Музыка
9 мая 2023, 21:56

В Екатеринбурге состоялся концерт в честь Дня Победы, где выступили SHAMAN, Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Фото

SHAMAN

В Историческом сквере в честь Дня Победы выступил SHAMAN. Фото: Полина Зиновьева

В столице Урала движется к завершению праздничная программа, посвященная Дню Победы. Одним из самых ярких сегодняшних мероприятий стал концерт "Дорога к Победе" в Историческом сквере, который был организован Фондом святой Екатерины. Хедлайнерами вечера стали исполнители SHAMAN, Владимир Пресняков и Наталья Подольская.

Гала-концерт начался в 19:00. В начале программы перед зрителями с песнями и стихами выступили артисты из Екатеринбурга, среди которых были в том числе известные шоумены, артисты шоу "Уральские пельмени" Андрей Рожков, Вячеслав Мясников, Роман Постовалов. Кстати, Роман Постовалов также является режиссером концерта.

В качестве ведущего выступил актер театра и кино Сергей Холмогоров.

Фото: Полина Зиновьева
Вячеслав Мясников исполнил на концерте несколько песен. Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева
Роман Постовалов — артист и режиссер сегодняшнего праздничного концерта. Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева
Один из номеров был посвящен Майе Плисецкой, которая жила в Свердловске в эвакуации. Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева

Во второй части программы на сцене появился SHAMAN.

Фото: Полина Зиновьева

На репетицию концерта в Историческом сквере SHAMAN приехал в футболке с фотографией прадеда Михаила Селедкина, который был награжден медалями "За отвагу", "За оборону Ленинграда" и "За победу над Германией в Великой Отечественной войне". Отметим, что в нынешнем году акция "Бессмертный полк" прошла в другом формате, и одной из возможностей почтить память своих воевавших родственников было как раз разместить их портреты на футболках.

Фото: Полина Зиновьева

В Екатеринбурге SHAMAN исполнил свои главные хиты: "Встанем", "Я русский", "Дай жару", "Мы", "Самый русский хит", "Моя Россия". Это была часовая часть программы певца под названием "Я русский", с которой он сейчас гастролирует по стране.

Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева
В финале своего выступления певец исполнил гимн России. Фото: Полина Зиновьева
После основной программы певец и его группа выступили на бис, исполнив песню "Моя Россия". Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева

SHAMAN — псевдоним 31-летнего исполнителя и автора песен Ярослава Дронова.

В 2014 году он принял участие в третьем сезоне шоу "Голос". Он дошел до финала, где занял второе место.

С 2020 года певец выступает под сценическим псевдонимом SHAMAN. По словам Ярослава, этот псевдоним ему дали поклонники, которые так называли его в комментариях. Слова и музыку он пишет самостоятельно. В его песнях переплетаются современные музыкальные мотивы с элементами этнического вокала.

После выступления SHAMANа на сцене выступили Владимир Пресняков, исполнивший свои главные хиты, и Наталья Подольская. Напомним, что Владимир Пресняков наш земляк, он родился в Свердловске. 

Владимир Пресняков на концерте в Историческом сквере. Фото: Полина Зиновьева

Областная газета Свердловской области
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