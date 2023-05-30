У Международного фестиваля университетского спорта появилась музыкальная композиция

Автор композиции — дирижер Уральского молодежного симфонического оркестра Дмитрий Филатов. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Музыкальная композиция создана для Международного фестиваля университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге в августе текущего года. Произведение написано в рамках сотрудничества со Свердловской государственной академической филармонией. Автором композиции выступил дирижер Уральского молодежного симфонического оркестра Дмитрий Филатов, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Ко мне обратились организаторы Международного фестиваля университетского спорта с предложением сделать композицию для открытия соревнований. Это было интересное предложение. Нечасто удается поучаствовать в таких событиях. В течение двух месяцев я сделал несколько вариантов. Мы остановились на третьем — он и прозвучит на фестивале. Поскольку предстоящие соревнования носят юношеский характер, хотелось, чтобы и композиция несла молодежный дух, заряд энергии, позитива, драйва", — отметил Дмитрий Филатов.

Видео: telegram-канал "Международный фестиваль университетского спорта"

Композиция уже записана, она будет использоваться на официальных мероприятиях Международного фестиваля университетского спорта. Мелодия является такой же важной составляющей мероприятия, как талисман, логотип, слоган. Композиция состоит из трех небольших частей. По словам автора, он старался сделать ее яркой и узнаваемой.

"В финале я пытался передать дух Георгия Свиридова и сюиты "Время, вперед!". Поскольку музыка фестиваля пока написана без слов, мне хотелось, чтобы она была узнаваема, чтобы слушатели чувствовали, что это музыка, устремленная вперед, к новым победам, к новым вершинам", — добавил дирижер.

Уральский молодежный симфонический оркестр — единственный в России коллектив, который сочетает образовательную функцию и концертную практику.

Напомним, в Екатеринбурге в Международном фестивале университетского спорта примут участие представители 30 стран.

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