«Молодежный дух, позитив, драйв»

Фото: Telegram\ekat2O23.

Международный фестиваль университетского спорта получил свою музыкальную композицию. Ее автором стал дирижер Уральского молодежного симфонического оркестра Дмитрий ФИЛАТОВ. Записали трек его подопечные.

Музыкальная композиция – наряду с талисманом, слоганом и логотипом – важная составляющая любых крупных спортивных турниров. Обычно это песня, и ее представляют как гимн соревнований. Но в данном случае организаторы екатеринбургского Фестиваля выбрали в качестве музыкальной визитки инструментальную композицию – то есть без слов. Названия у нее, кстати, нет.

Дмитрию Филатову 44 года. Он уроженец Белгорода. Окончил Российскую академию музыки им. Гнесиных по специальности «флейта» и ассистентуру-стажировку академии по специальности «оперно-симфоническое дирижирование».

С 2003 года – флейтист, а с 2008-го – второй дирижер Симфонического оркестра Белгородской государственной филармонии.

В 2022-м стал главным дирижером Уральского молодежного симфонического оркестра (Екатеринбург).Дмитрий Филатов, по его собственным словам, очень ценит спорт, причем не только как зритель. В одном из своих интервью дирижер рассказывал:

– Люблю покататься на велосипеде, поиграть с сыном в футбол. С пианистом Борисом Березовским недавно поиграли в бадминтон, а на гастролях оркестра в Кургане проиграл один мяч в настольный теннис Александру Николаевичу Колотурскому (директору Свердловской филармонии. – Прим. «ОГ»). Теперь жду реванша (смеется).

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что альянс Дмитрия Филатова и дирекции Фестиваля университетского спорта напрашивался :)... Инициатива о сотрудничестве исходила от организаторов соревнований.

– Они обратились ко мне с предложением сделать композицию для открытия Фестиваля, – говорит дирижер. – Меня это заинтересовало. Нечасто удается поучаствовать в таких событиях. В течение двух месяцев я сделал несколько вариантов. Мы остановились на третьем – он и прозвучит на Фестивале. Поскольку предстоящие соревнования будут юношескими, мне хотелось, чтобы и музыка носила молодежный дух, заряд энергии, позитива, драйва.

Композиция длится чуть больше одной минуты (1:05, если точно). Она состоит из трех частей.

– В финале я пытался передать дух сюиты «Время, вперед!» советского композитора Георгия Свиридова, – отметил дирижер.

Послушать гимн и посмотреть клип можно на официальном сайте соревнований ekat2023.com и на страницах Фестиваля в соцсетях.