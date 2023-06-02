Заводное лето

Фото: Пресс-служба кластера «На Заводе»

В первые летние выходные, 3 и 4 июня, стартует культурно-туристическая программа. С июня по июль каждый уик-энд ждут гостей со всей Свердловской области и не только. Откроется сезон большим музыкальным концертом от известных коллективов региона.

Одним из ярких событий кластера «На Заводе» станет оперный концерт в декорациях Мартеновского цеха. В афише: произведения Моцарта и романсы XIX-XX веков. О тех, кто любит камерную музыку, тоже подумали – их приглашают на акустический «Квартирник на Заводе». В воскресенье перед гостями выступят Камерный оркестр B-A-C-H и резиденты Джаз-клуба EverJazz.

Посетителей кластера «На Заводе» ждет и насыщенная театральная программа. В первый уик-энд это будет семейный спектакль «Аленький цветочек» театра теней ТОХОТ и премьера «дворовой драмы» «Так говорила Ба» от арт-бюро «О2» по пьесе Камиллы Магамедовой.

Также в программе – обзорная экскурсия «Старый Сысертский завод» и иммерсивная экскурсия «Урал от печки. Культурный код» о связи завода с коренными народами Урала.

На территории кластера работает Маркет-ярмарка, где местные производители и народные умельцы представляют свои продукты и изделия. Кстати, Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства объявил о приеме заявок свердловских ремесленников и умельцев на участие в объединенном стенде народных художественных промыслов региона на ИННОПРОМ-2023. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» участие в ИННОПРОМе является бесплатным.

Начинает работу и лекторий – первая встреча состоится с создателем креативного кластера «На Заводе» Яном Кожаном.

– В мае Ян Кожан съездил в большую экспедицию и посетил более 30 лучших малых городов России. Что из этого вышло и как это приблизило нас к превращению Сысерти в лучший малый город – он как раз расскажет на встрече, – поясняют организаторы.

На территории кластера можно посетить мастер-классы по созданию мозаики из витражного стекла, украшений из пластика, изготовлению мыла, росписи пряников, керамике, живописи акрилом и другие.

Уже по традиции открытие сезона кластера совмещено с Сысертской прогулкой, которую в этом году решили посвятить литературе. Есть и еще одна особенность, из-за пожароопасной ситуации в регионе организаторы полностью перенесли маршруты прогулки (на 7 и 18 км) в черту города.

Фото: Пресс-служба кластера «На Заводе»

– Изначально мы планировали три пеших и два длинных велосипедных маршрута по Бажовским местам, но обстоятельства сложились так, что мы вынуждены перебросить мероприятие в черту города. В этом мы увидели прекрасную возможность показать наш город с нового ракурса, ведь даже местные жители не каждый день бывают в отдаленных его уголках, а гости из Екатеринбурга даже рады познакомиться с Сысертью поближе. Говорят, все их представление о родине Бажова складывается лишь по набережной и месту старта, откуда они сразу уходят в лес, а сам город посмотреть уже не получается. Мы постарались своими маршрутами охватить все самые знаковые, живописные и исторические места, – поделилась с «ОГ» организатор Сысертской прогулки Юлия Протасова.

На старте и контрольных пунктах гуляющих будут встречать сказочные персонажи и другие книжные герои, например, вампиры, царевны, Незнайка, Робинзон Крузо и Шерлок Холмс. Также одна из точек будет посвящена творчеству Владислава Крапивина, которому в этом году исполнилось бы 85 лет.