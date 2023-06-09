Запомним новые имена

На сцене стипендиаты и дипломанты фонда «Новые имена». Фото: пресс-служба Свердловской филармонии

Почти 30 лет продолжается сотрудничество Свердловской филармонии и пианиста Дениса МАЦУЕВА. Сейчас он приехал на VIII фестиваль «Денис Мацуев представляет…», концерты которого проходят в 22 городах России. В рамках открытия форума в Екатеринбурге артист традиционно презентовал стипендиатов и дипломантов фонда «Новые имена».

В год 150-летия Сергея Рахманинова все три дня фестиваля звучат его произведения (даже в третий, джазовый день слушателей ждут рахманиновские сюрпризы. Но Денис Мацуев замечает: «Это не значит, что в год 151-летия Рахманинова его будут исполнять меньше. Его музыка звучит и будет звучать в любой точке на Земле. Сегодня я буду играть Третий концерт – а буквально несколько минут назад вспомнил, что впервые на этой сцене я его исполнил четверть века назад, сразу после победы на конкурсе Чайковского!»

Денис Мацуев часто вспоминает, как начиналась его карьера, и всегда благодарит людей, помогавших ему на старте. Уже много лет он сам поддерживает юные дарования.

– Каждый год мы вручаем стипендии фонда «Новые имена» самым достойным «искоркам», тщательно отбираем, и если бы таких в Екатеринбурге не обнаружили – не вручили, – подчеркивает Денис Мацуев. – И я рад, что еще четыре юных таланта стали членами нашей «семьи». Это Максим Соколов (фортепиано), Валерия Литовских (виолончель), София Проскурякова (домра) и Вадим Плуталов (баян).

Участниками открытия фестиваля в Свердловской филармонии стали также дипломанты фонда «Новые имена»: 12-летний воспитанник Московской школы имени Гнесиных Лев Бакиров и учащиеся Уральской специальной музыкальной школы, уже ярко заявившие о себе на творческом поприще. О них расскажем поподробнее и советуем читателям уже сейчас запомнить их имена.

Виолончелист Иван Торгашев описывает свой инструмент как «драгоценный, родной, массивный, но такой хрупкий, в нем очертания человеческой души и эмоций». Юный музыкант уже выступает в качестве солиста с оркестром, а в будущем мечтает сыграть в Большом зале Московской консерватории. Он преклоняется перед корифеем школы Вольфом Львовичем Усминским, который «невероятно вкладывается в своих учеников» и столь эрудирован, что «может вести диалог на любую тему». Обожает Иван и своего «дражайшего педагога, любимого наставника» Тамару Ивановну Фейгину. В свободное время он сочиняет музыку, пишет стихи, играет в шахматы, занимается конструированием и смотрит кино.

В первый день фестиваля Денис Мацуев выступал в сопровождении Уральского молодежного симфонического оркестра Фото: Полина Зиновьева

Булат Габдрафиков занимается на домре уже 12 лет, причем владеет четырехструнным и трехструнным инструментом, сравнивая его тембр с «характером и голосом русского народа». Юный артист берет пример «со своих учителей, которые так же любят музыку и стремятся к идеалу», в частности, с Михаи­ла Ивановича Уляшкина. Булат мечтает сочинить собственное произведение, а также сыграть с оркестром «Медитанго» Астора Пьяццоллы. В качестве хобби рисует пейзажи, пишет стихи, читает романы, играет в бадминтон, смотрит старые фильмы.

– Ударные инструменты – это в первую очередь ритм и энергия, – считает Леонид Иванов. Он восхищается мастерством своего педагога Леонида Григорьевича Кумище и признается, что недавно его потрясла «Кармен–сюита» Бизе–Щедрина в исполнении Уральского филармонического оркестра. А в свободное время он дает волю фантазии: смотрит фантастические фильмы (ну как не увлечься «Звездными войнами»!) и сам снимает мульт­фильмы, проделывая «долгий и сложный» путь к «все более качественному результату».

Алексей Петров рассуждает уже совсем по-взрослому: «В идеале мы стремимся к тому, чтобы профессия стала нашим хобби», добавляя, что у него это уже получается. Емко говорит и о скрипке: «Работа. Жизнь. Эмоции». Это и понятно: Алексей играет в оркестре «Лицей-камерата» и Уральском юношеском симфоническом оркестре. В числе любимых он называет драматичные, глубокие по смыслу фильм «Пианист» и Шестую симфонию Мясковского, а также скрипача «со своим неповторимым ощущением музыки» Максима Венгерова и Фредерика Шопена, обладающего «совершенно иным мироощущением, как будто он из другого мира». А еще у Алексея есть скромное желание – «чтобы все слушали и по-настоящему любили классическую музыку».