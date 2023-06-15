Органные концерты пройдут в городах Восточного управленческого округа Свердловской области

Цифровой орган Свердловской филармонии услышат в Байкалово, Камышлове, Туринске, Тавде, Талице, Тугулыме и Белоярском. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Свердловская филармония организует органные концерты в 7 муниципалитетах Восточного управленческого округа в сентябре — октябре 2023 года. Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, директор филармонии Александр Колотурский и главы городов подписали соглашение о реализации проекта "Органный концертный зал".

"Общими усилиями мы сделаем так, чтобы как можно больше людей прикоснулись к великому. И это отразится на их качестве жизни, так как каждый человек должен иметь возможность контактировать с культурными ценностями — будь то житель миллионника или небольшого города", — приводит слова заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова департамент информационной политики региона.

Отметим, что 30 сентября цифровой орган Свердловской филармонии услышат в Байкалово, 4 октября — в Камышлове, 5 октября — в Туринске, 6 — в Тавде, 7 — в Талице, 22 — в Тугулыме, 27 — в Белоярском городском округе.

"Символично, что первый концертный зал откроется именно 30 сентября, потому что именно в этот день мы будем отмечать 50-летие прихода большого органа в зал Свердловской филармонии. Этот проект, эта яркая инициатива продолжает развитие органной музыки в регионе", — отметила Светлана Учайкина.

Александр Колотурский также добавил, что "Органный концертный зал" — это яркое продолжение культурной политики, которая в Свердловской области четко прослеживается в области музыки и классического искусства.

Проект "Органный концертный зал" отвечает основной идее национального проекта "Культура" и соответствует "Стратегии реализации государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года", которая направлена на добавление новых видов деятельности в муниципальных учреждениях культуры.

Министр культуры Светлана Учайкина, директор филармонии Александр Колотурский и главы городов подписали соглашение о реализации проекта "Органный концертный зал". Фото: департамент информационной политики Свердловской области

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