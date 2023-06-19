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Культура / Музыка
19 июня 2023, 20:30

В Екатеринбурге на "Уральской ночи музыки" выступят хоровые коллективы епархии

Церковный хор

Хоры исполнят музыку в жанре византийского распева и русской традиции акапельного пения. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Хор византийского церковного пения "Святой Лука" и хоровой коллектив "Держава" выступят на музыкальной площадке "Небо становится ближе: музыка сквозь века" "Уральской ночи музыки". Она расположится в храме святителя Иннокентия Московского на проспекте Ленина, 11а.

"Наша площадка предоставляет возможность для выступления двум музыкальным коллективам в жанре византийского распева и русской традиции акапельного пения, которое понравится тем, кто ценит древние певческие традиции и любит живое пение", — приводит слова организаторов пресс-служба Екатеринбургской епархии. 

Выступление хора "Святой Лука" пройдет с 19:20 до 21:00. Коллектив исполнит православную восточную духовную музыку. Хоровой коллектив "Держава", действующий при монастыре святых Царственных страстотерпцев, с 21:15 до 23:00 споет популярные духовные распевы из русской церковной и народной традиции. Вход свободный.

Ранее "Областная газета" писала, что на "Уральской ночи музыки" в Екатеринбурге 6 площадок адаптируют для людей с инвалидностью.

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Областная газета Свердловской области

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