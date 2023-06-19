Около 600 музыкантов примут участие в фестивале "Безумные дни" в Екатеринбурге

Темой фестиваля в этом году стала ночь. Фото: предоставлено организаторами фестиваля "Безумные дни"

В программе марафона классической музыки "Безумные дни" заявлено 120 концертов, выступят около 600 артистов. Концерты пройдут на 9 площадках в Екатеринбурге с 30 июня по 2 июля, сообщает пресс-служба администрации города.

"Каждый год "Безумные дни" вдохновляются разными идеями и образами. На этот раз в центре внимания — ночь. Каждый найдет в этой теме что-то свое: признаться в любви, послушать сказки Шехеразады, отыскать сокровища, поймать озарение или зажигать от заката до рассвета", — говорится на сайте мероприятия.

Свою трактовку "Оды ночи" представят 9 оркестров, 13 ансамблей, 3 хора и более 30 солистов. Это все коллективы Свердловской филармонии, а также артисты из Москвы, Омска, Новосибирска, Уфы, Перми, Белгорода.

Организаторы для удобства гостей разработали по 5 маршрутов на каждый день. Среди них: "Маршрут для влюбленных", "Сокровища вокальной музыки", "Испанские страсти и ночные хиты", "Сказки и легенды", "Ночной зефир", "Чайковский, Григ и рок", "Звезды и гости" и другие.

Отметим, что в этом году концерты в рамках фестиваля также пройдут 2 июля в Инновационном культурном центре Первоуральска. Познакомиться с афишей "Безумных ночей" можно на сайте.

Ранее "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге на "Уральской ночи музыки" выступят хоровые коллективы епархии.

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