Урал в Ночи – звучи, звучи: гид по фестивалю Ural Music Night

Фото: Павел Ворожцов

В ночь с 23 на 24 июня Екатеринбург накроет музыкальной волной: в городе состоится один из самых масштабных фестивалей страны – Ural Music Night. Марафон охватит порядка 100 площадок столицы Урала, где выступят более 3000 артистов. Среди хедлайнеров – Валерий СЮТКИН, IOWA, Юлия ЧИЧЕРИНА, группа «Zventa Sventana» и другие артисты. Уральская ночь музыки традиционно пройдет при поддержке губернатора Свердловской области и Фонда президентских грантов.

Официальное открытие фестиваля состоится в Синара Центре (Верх-Исетский бульвар, 15/4). В 19:00 на территории комплекса начнется концерт «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», где выступят известные политики, бизнесмены и деятели культуры Екатеринбурга. В целом же эта площадка посвящена джазовой музыке, в программе –ансамбль «Мелодия» Георгия Гараняна, группа AranjueZ и другие коллективы. Естественно, в джазовой афише представлен клуб EverJazz, где споют наиболее перспективные молодые джазовые музыканты России, пишущие авторскую музыку – Magner, SHOO, Флора. А в Технопарке УрГПУ (К. Либкнехта, 9) сыграют в том числе Kickin’ Jass Orchestra и Запрещенные Барабанщики.

Екатеринбург – город рокерский, и этому направлению на фестивале всегда уделяют особое внимание. В нынешнем году рок-музыку можно будет услышать более чем на 20 сценах, включая «Екатеринбург Арену», Литературный квартал, ККТ «Космос» и другие. Главной рок-площадкой станет территория у Окружного дома офицеров, она будет называться «Рок-герой». Тут выступят Вадим Самойлов – основатель и лидер рок-группы «Агата Кристи», Юлия Чичерина – певица, композитор, поэт. На разогреве у звезд будут молодые рок-коллективы, а откроет сцену в 18:00 Ансамбль песни и пляски Уральского округа. Любителей кино организаторы приглашают в пространство «Заря» на Эльмаше, где в 20:00 начнется показ фильма о группе Queen «Богемская рапсодия».

Тех, кто ценит фолк, второй год подряд ждут в Харитоновском парке, где вновь состоится карнавал. Гостей ждет средневековый балаган с ярмаркой, шутами, менестрелями и трактирами, мастер-классы, танцы, тир для лучников и, конечно, концерты фолк-коллективов – Aeterna, Волынки и Барабаны Санкт-Петербурга, Gilead и т. д.

Этническая музыка будет звучать на 14 площадках Ural Music Night. Здесь главная сцена – Этнопарк в ЦПКиО им. Маяковского. Участники фестиваля сыграют на русской балалайке, еврейской скрипке, азербайджанской зурне, тувинском хомусе и индийском ситаре. Помимо коллективов из разных регионов страны и зарубежья на этносцене выступит любимый многими екатеринбургский ансамбль «Изумруд». Программа в парке Маяковского стартует в 16:05. Этнические мелодии прозвучат и на сцене ESTORY. Там запланировано выступление коллектива Zventa Sventana (проект Тины Кузнецовой и Юрия Усачева). Музыканты переосмысляют фольклор и адаптируют его для современного слушателя. Группа уже выступала в этом году в парке Маяковского на праздновании Масленицы, а у тех, кто не смог там побывать, появился еще один шанс.

Главная сцена Ural Music Night сменила прописку. Много лет акция «Светает» проходила на Октябрьской площади, но на нынешнем фестивале встречать рассвет приглашают на площадь Кирова, перед корпусом Уральского федерального университета. В этом году самых стойких меломанов порадует Валерий Сюткин. После завершения сольной программы к Валерию Сюткину присоединится екатеринбургский Камерный оркестр B-A-C-H, и вместе они исполнят композицию «Ночь пройдет, наступит утро ясное…».