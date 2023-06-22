Школа искусств Макеевки получила в подарок рояль от свердловской филармонии

Инструмент полностью восстановил настройщик-реставратор Виталий Боталов. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Свердловская государственная академическая филармония присоединилась к Всероссийской акции, объявленной Министерством культуры РФ. В ее рамках новым территориям направляются музыкальные инструменты, костюмы и оборудование. Специалисты учреждения восстановили и передали рояль школе искусств № 4 донецкого города Макеевка.

"Я считаю, что это наша миссия. Мы должны думать о будущем — о российской исполнительской школе, которая начинается c музыкальной школы. Дети должны учиться на хороших инструментах. Поэтому в январе этого года мы приняли решение, что должны подготовить три рояля для музыкальных школ Макеевки. В сентябре отправим еще два", — приводит слова директора филармонии Александра Колотурского департамент информационной политики Свердловской области.

Инструмент полностью восстановил и подготовил для использования в концертном зале школы один из ведущих российских настройщиков-реставраторов Виталий Боталов. Работа шла 5 месяцев.

Между Свердловской областью и Макеевкой заключено соглашение о сотрудничестве. Оно выражается в том числе в укреплении культурных связей и поддержке уральцами сфер культуры и художественного образования донецкого города. Ранее на Среднем Урале было организовано обучение для преподавателей детских школ искусств Макеевки. Их воспитанники приняли участие в региональных конкурсах. Наша область передала донецкому городу тысячи экземпляров методической и художественной литературы, нотных сборников, канцелярские товары, гипсовые формы для художественной школы, синтезатор — для музыкальной. Гастрольные спектакли Донецкого республиканского академического молодежного театра с аншлагами прошли в городах Свердловской области. Выставка работ учащихся детских школ искусств Макеевки "Донбасс — моя любовь" с марта демонстрируется на различных региональных площадках.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Ранее "Областная газета" писала, что на отдых в Свердловскую область прибыла первая группа детей из ДНР.

Еще по теме: