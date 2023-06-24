С ночи до утра: как в Екатеринбурге проходит самый масштабный музыкальный фестиваль

Фото: Борис Ярков

Сегодня ночью Екатеринбург накрыло мощной музыкальной волной: в городе проходит фестиваль «Ural Music Night». Марафон охватил порядка 100 площадок столицы Урала, где выступают более 3000 артистов. Среди хедлайнеров – Валерий СЮТКИН, IOWA, Юлия ЧИЧЕРИНА, группа «Zventa Sventana» и другие артисты. Уральская ночь музыки традиционно проходит при поддержке губернатора Свердловской области и Фонда президентских грантов.

Открылся фестиваль в Уральской музыкальной специальной школе (колледже), перед зрителями выступил коллектив молодых артистов под управлением старейшего участника Ночи музыки – 93-летнего Вольфа Усминского.

Фото: Борис Ярков

На первом плане - руководитель фестиваля "Уральская ночь музыки" Евгений Горенбург. Фото: Борис Ярков

Екатеринбург – город рокерский, и этому направлению на фестивале всегда уделяют особое внимание. В нынешнем году рок-музыку можно услышать более чем на 20 сценах, включая «Екатеринбург Арену», Литературный квартал, ККТ «Космос» и другие. Главной рок-площадкой станет территория у Окружного дома офицеров, она будет называться «Рок-герой». Тут выступают Вадим Самойлов – основатель и лидер рок-группы «Агата Кристи», Юлия Чичерина – певица, композитор, поэт. На разогреве у звезд - молодые рок-коллективы.

Фото: Борис Ярков

Фото: Борис Ярков

Фото: Борис Ярков

Фото: Борис Ярков

На площадки Кирова расположилась площадке, где выступают академические музыканты.

Фото: Борис Ярков

Фото: Борис Ярков