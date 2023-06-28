Вдохновившись Ван Гогом: в Екатеринбурге готовы к «Безумным дням»

Фото: Павел Ворожцов

Не успели свердловчане отойти от Ночи музыки, как уже пора собираться на следующий ночной фестиваль. Нет, проходить «Безумные дни» по-прежнему будут в светлое время суток, но вся программа посвящена одной теме – «Ода ночи». В выборе тематики организаторы – сотрудники Свердловской филармонии – вдохновились знаменитой картиной Винсента Ван Гога «Звездная ночь».

«Безумные дни» – единственный в России трехдневный концертный марафон классической музыки. Он ежегодно проводится в Екатеринбурге, начиная с 2015 года. Событие проходит при поддержке губернатора Свердловской области, министерства культуры региона и администрации Екатеринбурга. Традиционную поддержку проекту в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны» также оказывает министерство культуры РФ.

– В этом году «Безумные дни» посвящены в первую очередь 300-летию Екатеринбурга. Тема – «Ода ночи», вдохновлена «Звёздной ночью» Ван Гога. Фестиваль всегда даёт простор для музыкальной коллаборации, и это будет музыкальное путешествие для всех. Призываю скорее составить свой маршрут тех, кто не ещё не успел это сделать. При этом учитывайте, что билетов остаётся считанное количество на определённые концерты, а на большинство концертов они уже распроданы, – заявила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

В нынешнем году «Безумные дни» пройдут с 30 июня по 2 июля. Всего состоится 120 концертов на 10 площадках. Это 8 залов в столице Урала, открытая площадка Сада Вайнера, а также в Первоуральске.

Концерты «Безумных дней» состоятся в Большом и Камерном залах Свердловской филармонии (ул. К. Либкнехта 38а), в Зале Маклецкого (ул. Первомайская, 22), Большом и Малом залах Театра юного зрителя (ул. К. Либкнехта 48), Городском доме музыки (ул. Я. Свердлова, 30), Камерном театре Объединенного музея писателей Урала (ул. Пролетарская, 18) и на новой площадке – в Библиотеке Храма Вознесения Господня (ул. Клары Цеткин, 11). В Первоуральске концерты пройдут в Инновационном культурном центре.

Организаторы ожидают, что мероприятия феста посетит 42 000 человек. В Свердловскую область съедутся более 600 музыкантов, представляющих сольные программы или выступающих в составе коллективов – симфонических оркестров и хоров, камерных ансамблей, этно- и кроссовер-групп.

– Если говорить о географии фестиваля, то у нас выступят музыканты из 9 городов России – Москва, Санкт-Петербург, Белгород, Новосибирск, Омск, Уфа, Пермь и, конечно, Екатеринбург. На протяжении нескольких лет на этом фестивале мы больше ориентировались на зарубежных артистов, в последние два-три года развиваем всероссийское, региональное сотрудничество. И от этого «Безумные дни» точно не стали менее интересными, ведь наша страна очень богата талантливыми музыкантами. И очень приятно, что коллективы едут ради идеи марафона, откликаются, – рассказывает директор Свердловской филармонии Александр Колотурский. – То же самое можно сказать и о слушателях. Оказывается, в прошлом году к нам на фестиваль приехали слушатели из 53 регионов. Даже нам не верилось, но это так.

Пожалуй, главной идеей «Безумных дней» – является привлечение новой аудитории, той, которая по разным причинам не доходила до зала Свердловской филармонии. И для знакомства с классической музыкой это действительно самый подходящий формат – все билеты (кроме закрытия) стоят по 200 рублей, концерты идут не дольше 60 минут, направления и жанры самые разные: от танцев под зажигательные барабаны до симфонии Малера. Филармония приводит статистику прошлого фестиваля – 43 процента гостей составили как раз новые слушатели, а значит формат полностью себя оправдывает.

Отметим, в этом году на фестивале вновь выступит уникальный Уральский юношеский симфонический оркестр, созданный по инициативе Уральской специальной музыкальной школы. В него входят одарённые музыканты со всего Уральского федерального округа, а в этом году в составе оркестра будут играть белорусские молодые музыканты. Они исполнят «Кармен-сюиту» Родиона Щедрина – Жоржа Бизе в ТЮЗе.

За два дня до фестиваля билетов осталось крайне мало, «ОГ» сделала для наших читателей подборку концертов, на которые еще есть возможность попасть. 30 июня, 13:45. Большой зал Свердловской филармонии. «Россини. Шопен». Исполняют Екатерина Мечетина (фортепиано) и Уральский академический филармонический оркестр под руководством Дмитрия Лисса. 30 июня, 17:15. Большой зал Свердловской филармонии. «Ночная стража в Мадриде» (Боккерини. Сюита «Ночная стража в Мадриде»; Блох. «Ночь» для струнного квартета; Шёнберг. Секстет «Просветленная ночь» (переложение для струнного оркестра). Исполняют оркестр Musica Viva под руководством Александра Рудина. 1 июля, 13:30. Зал Маклецкого. «Ночные пьесы» (Шуман. «Ночные пьесы», op. 23; Казелла. Поэма для фортепиано «Поздней ночью», op. 30; Респиги. Ноктюрн соль-бемоль мажор из цикла «Шесть пьес для фортепиано»). Исполняет Михаил Турпанов (фортепиано). 1 июля, 16:00. Большой зал ТЮЗа. «Музыка, рожденная ветром» (башкирские легенды в музыке «Пеший Махмут», «Любизар», «Бурзянские джигиты», «Заки Валиди», «Баик»). Исполняют Национальный оркестр народных инструментов Республики Башкортостан под руководством Линара Давлетбаева, этно-рок-группа «Аргымак». 2 июля, 10:00. Зал Маклецкого. «Григ, Чайковский. Музыка вечера, ночи и утра». Исполняет Алексей Набиулин (фортепиано).