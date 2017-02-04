4 февраля 2007 года в Лондоне на 48-м году жизни скончался великий уроженец Екатеринбурга Илья Кормильцев — поэт, переводчик, философ

Старший из братьев Кормильцевых известен прежде всего как автор текстов большинства песен рок-группы «Наутилус помпилиус» («Я хочу быть с тобой», «Ален Делон», «Титаник», «Крылья»). Однако для самого Ильи рок был лишь небольшой частью того, чем он интересовался и занимался. Он писал не только стихи, но и прозу, киносценарии, в совершенстве владел несколькими языками.

Первая рок-группа, с которой Илья Кормильцев (крайний справа) стал сотрудничать в качестве поэта, — это «Урфин Джюс» Александра Пантыкина. Запись альбома «15» (июль 1982 года). Неизвестный фотограф

Последние годы жизни Кормильцев посвятил издательской деятельности. Он возглавлял издательство «Ультра. Культура», которое специализировалось на выпуске противоречивых художественных и документальных книг о различных аспектах жизни современного общества. Издательство постоянно обвиняли в экстремизме, пропаганде наркотиков и распространении порнографии, но руководителя проекта это не останавливало.

«Ультра. Культура» — не единственный издательский проект Ильи Кормильцева: в начале 90-х годов он участвовал в выпуске екатеринбургского журнала «МИКС» («Мы и культура сегодня»), где вёл… гастрономическую рубрику.

22 января 2007 года во время командировки в Великобританию у Ильи Кормильцева был обнаружен рак позвоночника в четвёртой (необратимой) стадии. Из королевской больницы Масден города Лондон он уже не вышел…

На похоронах поэта выступавший с прощальной речью писатель Дмитрий Быков отметил: «Кормильцев всем доказал ещё при жизни, что он достоин продолжить ряд великих русских поэтов. Для этого нужно, чтобы твои стихи ушли в народ и стали частью его речи. И это случилось, когда ему не было еще тридцати».