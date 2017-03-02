В конце декабря прошлого года в «ОГ» мы публиковали интервью с Ларисой Солоницыной, директором Государственного центрального музея кино («Киномузей масштаба страны» в «ОГ» от 27 декабря 2016 года). В нашем разговоре Лариса Оттовна обозначила несколько направлений в работе музея с регионами, в числе которых было и сохранение памяти о Свердловской киностудии на уровне страны. (Вот цитата из интервью Ларисы Солоницыной: «После смерти хранителя музея Свердловской киностудии не знаю, что там вообще осталось. Но я буду налаживать этот мостик, и если со студии кто-то из сотрудников что-то забирал домой на хранение, то мы готовы забрать это в Центральный музей, поставить на госхранение и таким образом сохранить память о киностудии».) – добавить только на сайт). После публикации в редакцию обратилась Людмила Тыщенко, вдова фотохудожника Леонида Тыщенко, который тридцать лет проработал на Свердловской киностудии. В их доме осталось большое количество фотографий со съёмок и ещё не проявленных плёнок с фотопробами.

Редкая фотография, где Леонид Тыщенко сам присутствует в кадре. Предположительно фото было сделано в Самарканде, во время одной из командировок. Фото: из личного архива Леонида Тыщенко

В течение тридцати лет работы на киностудии Леонид снимал практически на всех картинах, включая самые знаменитые фильмы Ярополка Лапшина. Людмила Васильевна не решилась отдать столь дорогие сердцу архивы на Свердловскую киностудию и попросила «ОГ» передать все фотоматериалы в Государственный музей кино. Прежде чем передать уникальный архив в музей, мы вместе с вдовой Леонида Тыщенко разобрали фотографии, на которых запечатлены съёмки всех крупнейших картин золотого периода Свердловской киностудии.

Все снимки Людмила Васильевна бережно хранит дома в отдельных папках: в одной – рабочие моменты, в другой – фотопробы, в третьей – чёрно-белые портреты, где запечатлены звёзды советского кинематографа, дальше – снимки из командировок…

Фото со съёмок картины «Будни и праздники Серафимы Глюкиной» (1988) Свердловской киностудии. В главной роли – Алиса Фрейндлих (на фото). Фото: Леонид Тыщенко

– Лёня пришёл на киностудию в 1979-м, – рассказывает Людмила Васильевна, – и проработал вплоть до 2000 года. Вся наша жизнь была связана с кино – не только его, но и моя, наших детей. Как только очередная премьера, помню, все сотрудники студии надевают свои лучшие наряды, собираются, смотрят, обсуждают… А сколько было всяких командировок! Лёня ведь работал почти на всех картинах – меня он брал с собой в Ростов-на-Дону, где проходили съёмки фильма «Встретимся у фонтана», там я даже снялась в массовке (смеётся), вместе мы ездили в Ленинград, там они снимали фильм с Алисой Фрейндлих. Прекрасная актриса, только очень много курила… Но самой масштабной работой киностудии, безусловно, были «Приваловские миллионы». Вы не представляете, что это было: снимали по всей области, Лёня мог приехать с дневных съёмок, и почти без перерыва отправиться на ночные. Они совсем не отдыхали тогда, но все знали, что это того стоит. А однажды, уже перед всеобщим сокращением работников студии, помню, он пришёл домой – на нём не было лица. Спрашиваю: «Что случилось?» А он говорит, что продали лихтвагены – эти большие машины, предназначенные для натурных киносъёмок, которыми так когда-то они гордились. Тогда стало ясно, что прекрасная история киностудии заканчивается. Даже сейчас ещё говорить об этом тяжело. Поэтому я так хочу успеть передать всё наследие мужа в надёжные руки, чтобы люди помнили…

Фото сцены из «Приваловских миллионов» (1972). Одна из любимых фотографий Людмилы Васильевны, вдовы фотографа. Фото: Леонид Тыщенко

На некоторых снимках есть надписи актёров, которые благодарят Леонида Тыщенко за работу, просят прислать побольше фотографий. Много таких пожеланий осталось после «Приваловских миллионов». Георгий Епифанцев оставил фотохудожнику такое послание: «Лёня, снимать темпераментно темпераментных артистов – большое искусство!»

Сейчас в живых осталось не так много сотрудников киностудии тех лет. На многих картинах вместе с Леонидом Тыщенко работала гримёр киностудии Ирина Колесникова, которая поделилась воспоминаниями о коллеге.

– За эти тридцать лет на студии были три фотохудожника, но Лёня, безусловно, был самым плодовитым, с ним было легче всего работать, – рассказывает Ирина Андреевна. – Всегда очень внимателен, пунктуален. «Демидовы», «Приваловские», «Угрюм-реку» – всё это он снимал. И, конечно, мы вместе работали в командировках, куда брали почти все службы киностудии. Мы тогда повидали почти весь Советский Союз. Были в Киргизии, вместе с режиссёром Егором Кузнецовым в Таджикистане снимали фильм «Груз 300». Там мы провели вообще полгода – с января по июнь. Даже бегали на границу смотреть, как наши войска отходили из Афганистана – так уж совпало. Там была очень интересная работа и много свободного времени – работали только по десять дней в месяц, потому что то плёнку возили куда-то на проявку, то ждали актёров, то достраивали декорации. У Лёни оттуда много снимков… А по поводу портретов артистов – тогда было принято дарить фото с пожеланиями. У меня есть фотография Алексея Баталова с пожеланиями, снимал, конечно, Леонид. Съёмки проходили в Ленинграде, я даже два раза ездила к нему домой, снимала мерки, мне нужно было сделать для Баталова парик… Актёры сами просили: «Лёня, отпечатай нам», многие любили нашу студию как домашнюю, со всеми были хорошие отношения. Эти же фотографии они потом привозили на свои студии – в Москву, Ленинград, в фотоцех, для следующих проб.

Фото со съёмок фильма «Поздняя встреча» (1979) Свердловской киностудии, в котором в главных ролях: Алексей Баталов (на фото) и Татьяна Догилева. Фото: Леонид Тыщенко

…Государственный музей кино откликнулся на нашу просьбу принять архивы.

– У нас пока ещё не было прецедента, чтобы фонды Музея кино пополнялись из другого города, – говорит Дарья Борисова, специалист по комплектованию фондов ГЦМК. – Но мы очень рады, что Людмила Тыщенко с помощью «Областной газеты» вышла на нас, для музея это представляет большой интерес. Сейчас дело только за транспортировкой, мы решаем, как будем перевозить архивы.