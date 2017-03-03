Народный художник России, академик Российской академии художеств Виталий Волович вчера представил в Екатеринбургской галерее современного искусства свою новую выставку под названием «Корабли, дураки, женщины и монстры». На ней — 90 работ, среди которых как известные картины, вошедшие в цикл «Корабль дураков» и «Женщины и монстры», так и совершенно новые сюжеты, написанные в 2016–2017 годах, впервые покинувшие пределы студии мастера.

Через полтора года Виталию Воловичу — 90 лет. Эти цифры мастеру никак не подходят: он бодр, энергичен и работает, как говорится, 24 часа в сутки. Вчера он открывал выставку, а сегодня уже едет на мероприятие в Ирбит. Времени отдыхать у Виталия Михайловича нет. Он старается жить по завету другого классика — Бориса Пастернака: «Не спи, не спи, художник. Не предавайся сну».

«Корабли, дураки, женщины и монстры» — это срез лучших работ Воловича за последние несколько лет. Выставка поделена на разделы, каждый из который представляет отдельную серию, заявленную в названии. Большинство работ создавались для выпущенной в прошлом сентябре книги-альбома «Корабль дураков», а часть — для альбома «Женщины и монстры». 90 процентов рисунков свердловчане увидят впервые, как, собственно, и главный цикл — «Корабль дураков» — в полном объёме. До последнего момента Волович дорабатывал его.

Виталий Волович. «ослы в паутине», 2016 год

— Итогов никаких я пока не подвожу, — рассказывает «ОГ» Виталий Михайлович. — Если доживу до 90-летия, тогда и сделаю что-нибудь масштабное, но сейчас я хочу познакомить людей с частью рисунков, сделанных для книги «Корабль дураков». Для неё я написал более пятисот работ. С трудом отобрал для выставки лишь часть…

В «Кораблях, дураках, женщинах и монстрах» в разных техниках — темпера, тушь, литография — смешались совершенно разные сюжеты. Здесь и библейская тематика, и средневековье, и религии, а главное — на всех работах можно увидеть нашу современную жизнь. Местами ироничную, местами страшную.

— «Корабль дураков» — всеобъемлющая метафора, — поясняет Волович. — Она важная и глубокая. Если говорить про название, то мне кажется, что в жизни эти вещи соединятся вполне естественным образом. Кроме того, оно снимает излишний трагизм, которого и так много в моём творчестве. Но та ирония, которая присутствует на картинах, она, конечно, горькая. Мои работы порой посвящены страшным и неприятным вещам. Но они не сегодня возникли и не завтра исчезнут, поэтому это вневременная ирония и скорбь о том, чего изменить нельзя, но о чём говорить необходимо.

Виталия Воловича знают и очень любят на Урале. Новая выставка — очередное доказательство величия художника. Да, к образу «Корабля дураков», который был написан Себастьяном Брантом более пятисот лет назад, приступали многие, но с такой глубокой иронией, пожалуй, никто.

— Это вехи прошедшего, которые я несу за собой, — проговаривает Волович. — Я не всегда говорю современным языком, поскольку понимаю, что залез не в своё время, но, если молодые люди хотят расширить своё представление о жизни, которая была до них, должны посмотреть эту выставку.

И добавляет: «Художник организует материал по законам эстетики. А организация — это уже победа над хаосом. Надеюсь, что я победил хаос».

Выставка продлится до 2 апреля.