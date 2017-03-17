В Тобольске (Тюменская область) снят 100-й кадр фильма «Тобол» по книге уральского писателя Алексея Иванова.

Как рассказал корреспонденту «ОГ» советник губернатора Тюменской области, координатор съёмок фильма «Тобол» от правительства Тюменской области Александр Новопашин, это совместный проект кинокомпании «SOLIVS» и телекомпании «СургутИнформТВ». Съёмочной группой руководят режиссёр Игорь Зайцев и продюсер Олег Урушев.

— В 2019 году премьера фильма состоится сразу в двух форматах. Во всех кинотеатрах России покажут двухчасовую киноленту «Тобол». А на «1 канале» начнётся показ одноимённого восьмисерийного телефильма, — сообщил Александр Новопашин.

По его словам, съёмки фильма продлятся до конца 2017 года. Для них в Тобольском кремле возведены масштабные декорации. Причём в съёмке массовых сцен фильма принимают участие жители Тобольска и Тюмени, которых отбирали на специальном актёрском кастинге.

— Специально для съёмок «Тобола» у нас отлили пушки по рисункам известного художника, писателя и картографа 18 века Семёна Ремезова. Мы планируем, что в будущем они станут экспонатами музейного ансамбля «Тобольский кремль», — пояснил Александр Новопашин.