В Тобольске (Тюменская область) снят
Как рассказал корреспонденту «ОГ» советник губернатора Тюменской области, координатор съёмок фильма «Тобол» от правительства Тюменской области Александр Новопашин, это совместный проект кинокомпании «SOLIVS» и телекомпании «СургутИнформТВ». Съёмочной группой руководят режиссёр Игорь Зайцев и продюсер Олег Урушев.
— В 2019 году премьера фильма состоится сразу в двух форматах. Во всех кинотеатрах России покажут двухчасовую киноленту «Тобол». А на «1 канале» начнётся показ одноимённого восьмисерийного телефильма, — сообщил Александр Новопашин.
По его словам, съёмки фильма продлятся до конца 2017 года. Для них в Тобольском кремле возведены масштабные декорации. Причём в съёмке массовых сцен фильма принимают участие жители Тобольска и Тюмени, которых отбирали на специальном актёрском кастинге.
— Специально для съёмок «Тобола» у нас отлили пушки по рисункам известного художника, писателя и картографа 18 века Семёна Ремезова. Мы планируем, что в будущем они станут экспонатами музейного ансамбля «Тобольский кремль», — пояснил Александр Новопашин.