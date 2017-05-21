Вчера в Екатеринбурге в шестой раз прошла ежегодная акция «Ночь музеев». В этом году свои программы в рамках акции презентовали более 100 музеев из 70 населённых пунктов региона. Из всего многообразия площадок мы выбрали, пожалуй, самую интересную - «Большую ночную серенаду» в Свердловской государственной филармонии.

На самом верху - жгучие испанские музыкальные ритмы. Это зал фламенко. Фото: Александр Исаков.

Филармония, действительно, попыталась в эту ночь удивить свердловчан. Храм музыки на один вечер превратился в большой интерактивный музей.

«Вокально-тренажерный зал». Здесь гостям показали дыхательную гимнастику Стрельниковой. Фото: Александр Исаков

В одной комнате - «Вокально-тренажерный зал», где под руководством профессионального хормейстера учат дыхательной гимнастике и распеванию.

«Контактный музопарк». Весьма познавательная комната, в которой подробно объяснили назначение, историю и тонкости некоторых музыкальных инструментов. Фото: Александр Исаков

В другой - «Контактный музопарк», где к вашим услугам валторна, кларнет, фагот, флейта, тромбон, английский рожок и другие музыкальные инструменты.

Экскурсия в филармонии заканчивалась в «Зоне музыкального релакса» под чарующие звуки арфы. Фото: Александр Исаков

Если устали – расслабьтесь в «Зоне музыкального релакса» под самые мелодии флейты и арфы.

Ну и в этом году филармония впервые провела эксклюзивную экскурсию в оркестр – «В шкуре оркестранта». Каждый из пришедших оказался в «святая святых» – на сцене большого зала и занял своё место в настоящем симфоническом оркестре.