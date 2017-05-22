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Культура 22 мая 2017, 19:56

В экскурсионных автотурах «Ночи музеев - 2017» приняли участие порядка 100 свердловчан 19 фото

Впервые в программе «Ночи музеев в Свердловской области» появились экскурсионные автотуры по трём направлениям: Невьянск, Нижний Тагил и Алапаевск. В «пилотных» ночных путешествиях приняли участие порядка 100 свердловчан.

Ночь музеев. Автотур в Невьянск и Нижние Таволги

В Невьянске нашу группу встретил лично Акинфий Демидов. Фото: Александр Козик

Корреспонденты отправились по маршруту «Невьянская кладовая», куда вошли посещение знаменитой Наклонной башни, а также поездка в деревню Нижние Таволги, где можно было примерить на себя профессию гончара.

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