Впервые в программе «Ночи музеев в Свердловской области» появились экскурсионные автотуры по трём направлениям: Невьянск, Нижний Тагил и Алапаевск. В «пилотных» ночных путешествиях приняли участие порядка 100 свердловчан.

В Невьянске нашу группу встретил лично Акинфий Демидов. Фото: Александр Козик

Корреспонденты отправились по маршруту «Невьянская кладовая», куда вошли посещение знаменитой Наклонной башни, а также поездка в деревню Нижние Таволги, где можно было примерить на себя профессию гончара.