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Культура 23 мая 2017, 15:16

«Русалка» екатеринбургского Оперного: выразительные полюса двоемирия 14 фото

Создатели спектакля «Русалка» в Екатеринбургском театре оперы и балета привнесли максимум выразительных средств, чтобы обострить конфликт миров. Лунный, лазурно-синий цвет подводного царства противопоставлен палево-красным тонам замка, в которых читаются и страсть, и кровь. Прозрачные, близкие к тонам человеческого тела одежды русалок — стильным, ярким нарядам Принца и Княжны.

Сцена из оперы Антонина Дворжака Русалка в постановке Екатеринбургского театра оперы и балета

«Русалка» чешского композитора Антонина Дворжака популярна на мировых сценах. Однако в Екатеринбургском оперном за 100-летнюю историю его существования это только вторая постановка. Фото: Алексей Кунилов

Никаких русалочьих хвостов! Зато… наряд княжны легко впишется и в нынешний светский раут. А потому, в этом контексте, слово «миры» начинает означать больше, нежели только пространство земного и фантастического.

Подробнее о спектакле.

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