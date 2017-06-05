Вчера в резиденции губернатора Свердловской области состоялась торжественная церемония вручения премий губернатора в культурно-досуговой, библиотечной и музейной сферах по итогам 2016 года. Всего в этом году премию вручили за 12 проектов, четыре из которых — из Екатеринбурга и восемь из области.

В этот раз престижной областной наградой помимо екатеринбуржцев наградили представителей Ирбита, Первоуральска, Артёмовского, Красноуфимска, Новоуральска, Нижнего Тагила и Лесного.

Так, за вклад в сохранение и развитие культурно-досуговой сферы награждена директор «Центра культуры и досуга» Красноуфимска Лидия Комарова. Кстати, Лидия Ивановна также является единственным из руководителей культурно-досуговых учреждений нашего региона, кто отмечен Знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

За успехи в разработке и внедрении инновационных проектов в библиотечной сфере награждён авторский коллектив проекта «Библиотайм» — он существует уже три года и стал очень популярен у молодёжи Новоуральска. На этой площадке проходят мастер-классы, развлекательные программы, работает клуб путешествий и даже проводятся бизнес-тренинги.

Пожалуй, самой престижной областной премией в музейной сфере — премией имени Онисима Клера — награждена заместитель директора по научной работе Екатеринбургского музея изобразительных искусств Зоя Таюрова за лучшую музейную экспозицию. Речь идёт об одном из самых масштабных выставочных проектов прошлого года, посвящённом послевоенному дару Эрмитажа — «В память о прошлом на будущее».

Премией имени Онисима Клера награждена Зоя Таюрова за лучшую музейную экспозицию "В память о прошлом на будущее" Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Фото: Павел Ворожцов

Удостоены премии и их коллеги из Нижнего Тагила, но уже за значительный вклад в развитие музейного дела, награду получила Марина Агеева, которая уже 27 лет возглавляет Нижнетагильский музей изобразительных искусств.

Ещё одна не менее важная номинация, вручаемая из года в год — за вклад в сохранение и развитие традиционной народной культуры. И логично, что получает её сотрудник Центра традиционной народной культуры Урала Светлана Бармина.

— Светлана Геннадьевна ведёт работы по комплектованию и хранению наших фондов, — рассказывает директор Центра Виктория Новопашина. — Наш Центр был создан в 2011-м в результате слияния двух учреждений — Свердловского областного дома фольклора и Уральского центра народных промыслов и ремёсел. Светлана Бармина как раз работала в доме фольклора, поэтому с нами она уже больше 20 лет. За это время Светлана Геннадьевна приняла участие более чем в 50 фольклорно-этнографических экспедициях, и в первую очередь она занималась изучением и сохранением культуры казачества на Урале. Сегодня она активно участвует в издательской деятельности по этой теме — книги, аудио- и видеозаписи. Конечно, работу её трудно переоценить, поэтому мы всем коллективом очень рады этой награде.

Премия вручается ежегодно в целях сохранения и развития культурного потенциала Свердловской области, содействия развитию культурно-досуговой, библиотечной и музейной сфер в Свердловской области. Размер каждой премии — 40 тысяч рублей.