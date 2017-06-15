В среду студенты крупнейшего ВУЗа уральской столицы смогли вживую встретиться с музыкантами популярной поп-группы «Градусы». Роман Пашков и Руслан Тагиев больше часа общались с молодыми людьми, прямо и открыто отвечая на все вопросы.

Роман Пашков, Руслан Тагиев и ведущий встречи Аслан Кагиев - председатель Союза студентов УрФУ. Фото: Владимир Мартьянов

Сразу после встречи участники группы оставили несколько автографов на карточках и сделали общее селфи на память. Кроме того, как стало известно в конце учебного года, именно «Градусы» станут хэдлайнерами главного события в жизни выпускников УрФУ - выпускного «Всем дипломы-2017».