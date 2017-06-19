Областная газета

Подписка на

Культура 19 июня 2017, 19:00

Тысяча лет истории в одном дне - в Екатеринбурге прошёл Сабантуй 4 фото

Владимир Мартьянов

В минувшие выходные в Екатеринбург, а также в Реже, Тавде, Полевском, Каменске-Уральском, Красноуральске, в деревне Сагай Слободотуринского муниципального района отметили Сабантуй.

Сабантуй в Екатеринбурге, ЦПКиО имени Маяковского, 2017 год

Фото: Владимир Мартьянов

В столице Урала праздник прошёл в парке культуры и отдыха имени Маяковского. Там жители и гости города могли познакомиться с культурой, бытом, кухней татар и башкир. Красочным получилось шествие по центральной аллее парка в национальных костюмах. Также прошли спортивные состязания и традиционные забавы Сабантуя, среди которых — борьба куреш, индийский бокс, подъём гирь, лазание на столб. Кроме того, на протяжении всего дня для посетителей парка проводилась яркая концертная программа с участием артистов и творческих коллективов Екатеринбурга, Свердловской области, Республики Татарстан и Республики Башкортостан. А для всех любителей не только послушать и посмотреть, но и потанцевать до самого вечера работала национальная дискотека «Кичке Сабантуй».

Сабантуй в Екатеринбурге, ЦПКиО имени Маяковского, 2017 год

Посмотреть и поучаствовать в общегородском торжестве пришло немало жителей Екатеринбурга! Фото: Владимир Мартьянов

Несмотря на размах прошедшего события, главный и самый большой областной праздник Сабантуй состоится 1 июля в селе Кадниково Сысертского городского округа. Этот день вновь соберет вместе людей всех национальностей нашего региона, чтобы поддержать старинную традицию и достойно отдохнуть.

  • Опубликовано в №108 от 20.06.2017 
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Иннопром-2017

Иннопром-2017

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (19 июня)


Этот день в истории Свердловской области - 19 июня

Ural Music Night

Ural Music Night

«Реальный театр»

«Реальный театр»