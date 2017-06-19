В минувшие выходные в Екатеринбург, а также в Реже, Тавде, Полевском, Каменске-Уральском, Красноуральске, в деревне Сагай Слободотуринского муниципального района отметили Сабантуй.

Фото: Владимир Мартьянов

В столице Урала праздник прошёл в парке культуры и отдыха имени Маяковского. Там жители и гости города могли познакомиться с культурой, бытом, кухней татар и башкир. Красочным получилось шествие по центральной аллее парка в национальных костюмах. Также прошли спортивные состязания и традиционные забавы Сабантуя, среди которых — борьба куреш, индийский бокс, подъём гирь, лазание на столб. Кроме того, на протяжении всего дня для посетителей парка проводилась яркая концертная программа с участием артистов и творческих коллективов Екатеринбурга, Свердловской области, Республики Татарстан и Республики Башкортостан. А для всех любителей не только послушать и посмотреть, но и потанцевать до самого вечера работала национальная дискотека «Кичке Сабантуй».

Посмотреть и поучаствовать в общегородском торжестве пришло немало жителей Екатеринбурга! Фото: Владимир Мартьянов

Несмотря на размах прошедшего события, главный и самый большой областной праздник Сабантуй состоится 1 июля в селе Кадниково Сысертского городского округа. Этот день вновь соберет вместе людей всех национальностей нашего региона, чтобы поддержать старинную традицию и достойно отдохнуть.