Сегодня в музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» открылась выставка «Дикая природа России», на которой представлены лучшие фотографии прошлого года по итогам всероссийского фотоконкурса, проводимого журналом «National Geographic Россия». В залах музея — холодные гроты Байкала и огнедышащие вулканы Камчатки. Медведи и муравьи, медузы и пеликаны.

На выставке представлены 199 работ. От такого разнообразия живой природы и её обитателей разбегаются глаза. Впрочем, тут впору пожалеть членов жюри — им нужно было выбирать из более чем 55 тысяч фотографий, которые читатели загрузили на страницу конкурса. Да, именно читатели, или, скорее, ценители прекрасного. Тут совершенно неважно, профессиональный ты фотограф или нет, имеешь ли портфолио — главное, чтобы снимок цеплял.

«Луч света в тёмном царстве». Фотография сделана неподалеку от Ирбита. В процессе «ловли» зарниц кусты подсветили фары едущего автомобиля. Фото: Станислав Насонов

— Если бы я выбирал эти фотографии один — сошёл бы с ума, — отшучивается Андрей Паламарчук — главный редактор журнала «National Geographic Россия», который в качестве почётного гостя приехал открывать выставку. — В настоящее время уровень техники и уровень подготовки среднего любителя возрос не просто в разы, а на несколько порядков, по сравнению с началом и серединой нулевых. Поэтому выбирать действительно всё сложнее и сложнее. Как мы выбираем? Это трудно описать словами, но есть такой момент, когда фотография заставляет тебя на несколько минут задержать взгляд и внимание. Если это произошло — у фотографии есть шанс. Каждый снимок проходит несколько уровней отбора. И даже после того как мы вроде уже выбрали — возвращаемся к фото и смотрим снова — насколько в этот раз она задержит.

«Плато исполинов». Печоро-Илычский государственный биосферный заповедник, скалы-останцы на горе Маньпупу-нёр, Республика Коми. Фото: Сергей Макурин

Необъяснимо, но простое правило отбора действительно работает. Вот на входе в стократном увеличении муравей, рядом можно разглядеть каждый изгиб головы богомола. После мира насекомых — бесконечные ландшафты нашей родины. Тут уже понимаешь две вещи: во-первых, насколько красива Россия, а во-вторых, насколько она необъятная и, главное, разная. И, конечно, это не банальная мысль о том, что в России тебя окружает невероятная красота, но по крайне мере невольно вспоминаешь такое знакомое: «Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок…»

«Бормотушка на иван-чае». Снимок сделан в Екатеринбурге. Северная бормотушка — перелётная птица семейства славковых, один из видов рода пересмешек. Фото: Дмитрий Суслов

— Такого масштабного конкурса нет, пожалуй, нигде, кроме США. И многие коллеги нам завидуют. Но у нас есть преимущество — Россия огромная страна, — добавляет Андрей Паламарчук.

Вдвойне приятно видеть среди участников екатеринбуржцев — Вадима Балакина, Дмитрия Суслова, Станислава Насонова — и единственного представителя области, краснотурьинского фотографа Сергея Макурина. У него на выставке сразу две фотографии.

— Когда отправлял фотографии на конкурс, о победе даже не задумывался, — признаётся Вадим Балакин. — После того как объявили фаворитов, даже не поверил сначала, что попал в их число. На моём снимке «Юный рыбак» изображён медвежонок на Камчатке, который, возможно, поймал первую в своей жизни рыбу. Медведей там много, людей они не боятся. Рыбы в реке тоже полно. Они лапу запускают и без особого труда её достают. Приятно, что практически на соседней фотографии брат этого самого медвежонка от московского фотографа Егора Власова — мы были в одной экспедиции. Тот, которого снял я, более деятельный, а вот его братец — ленивый. Он рыбу ловить не хотел и подбирал за теми, кто её выбросил.

За каждым снимком — история, которая порой даже более яркая, чем сама фотография. К примеру, добраться до тех же самых камчатских медведей в разы труднее, чем караулить удачный кадр. Оттого можно дать волю фантазии и мысленно дополнить каждый снимок и понять, что это мгновение в бесконечности, которое благодаря стараниям фотографа мы можем видеть.

Экспозиция будет работать до 12 ноября.