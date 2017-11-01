Екатеринбургский академический театр оперы и балета презентовал сегодня старт международного проекта — первой постановки в России оперы чешского композитора Богуслава Мартину «Греческие пассионы». Премьера состоится в апреле 2018 года, и по замыслу театра спектакль станет заключительной частью трилогии, в которую входят также оперы «Сатьяграха» и «Пассажирка» — во всех трёх случаях это разговор о непротивлении злу и победе человека над обстоятельствами.

Помимо темы, сочинения объединяет единая на три спектакля команда постановщиков — дирижёр Оливер фон Дохнаньи и режиссёр Тадеуш Штрасбергер, а также сам факт первой постановки опер в России.

Режиссёр Тадеуш Штрасбергер: «Каждый раз, будь то «Сатьяграха», «Пассажирка» или «Греческие пассионы», мы исследуем не только исторические события, но и нечто личное». Фото: Алексей Кунилов

По уже опробованной на первых двух спектаклях традиции, презентация масштабного проекта в Екатеринбурге, Москве и за рубежом, в Праге, будет идти многоступенчато, чтобы таким образом полнее представить зрителям творчество Богуслава Мартину: талантливый автор 16 опер, к сожалению, недостаточно известен даже у себя на родине. Поэтому премьеру будет сопровождать ряд просветительских событий-спутников.

Опера «Греческие пассионы» создана по роману греческого писателя Никоса Казандзакиса «Христа распинают вновь». Для содействия в работе над оперой, сюжет которой тесно связан с евангельской тематикой, театр обратился к митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу. Консультантом постановки от Екатеринбургской епархии РПЦ согласился выступить секретарь Епархиального совета игумен Вениамин (Райников).

Театр представил макет будущей постановки, эскизы костюмов. В Овальном фойе театра уже открыта выставка-презентация масштабного международного проекта, в числе партнёров которого — Посольство Чешской Республики в России, Институт Богуслава Мартину (Прага), Музей истории Крита (Ираклион), Международное общество друзей Никоса Казандзакиса (Цюрих), Президентский центр Бориса Ельцина (Екатеринбург).