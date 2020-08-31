В начале года театр «ФиМ» с кукольно-теневым спектаклем «Аладдин» активно гастролировал по северу нашей области, теперь пришло время Екатеринбурга. Фото: Архив театра кукол «ФиМ»

Сегодня стартует продажа билетов на X Международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий». Проведение смотра изначально было запланировано с 10 по 14 сентября, и почти чудо, что не случилось отмены или переноса события. Таким образом, «Петрушка Великий» станет одним их первых крупных российских театральных фестивалей, которые откроются после пандемии.

Впрочем, распространение коронавируса всё же внесло некоторые коррективы в проведение смотра. Статус «международный» за фестивалем остаётся, однако зарубежные участники смогут показать себя только онлайн. Речь идёт о «Марк Шниттгер Фигурен Театре» из немецкого города Киль (постановка «Планета Эдем») и коллективе «Де Фурми дан ла Лантерн» из города Лилль, Франция (спектакль «Наперекор ветру»). При этом жюри будет оценивать иностранных артистов наравне с российскими, которые приедут в Екатеринбург.

Всего в фестивале «Петрушка Великий» примут участие 160 человек, в конкурсной программе заявлено 14 спектаклей.

– Даже в непростых условиях этого года у нас был очень большой отбор – мы рассмотрели около 200 работ, то есть 5 постановок на место, – рассказывает «ОГ» Пётр Стражников, директор Екатеринбургского театра кукол и фестиваля «Петрушка Великий». – И география обширна: Петрозаводск, Красноярск, Омск, Ульяновск, Йошкар-Ола, Санкт-Петербург, Киров, Ижевск, конечно, наша область. Но к сожалению, опять же из-за сложившейся ситуации не все смогли приехать. К примеру, у Театра кукол из Иркутска была очень любопытная постановка, но они отказались из-за отсутствия финансирования, были и другие случаи. Но главное, что фестиваль всё-таки состоится, и мы имеем возможность пустить на представления зрителей – 50 процентов вместимости зала, с учётом шахматной рассадки. Про масочный режим, дезинфекцию можно даже не говорить – естественно, все требования Роспотребнадзора мы выполним.

Ещё одна особенность – «Петрушка Великий» впервые пройдёт не в родном здании Театра кукол (ул. Мамина-Сибиряка, 143), а на других четырёх площадках столицы Урала. Дело в том, что в театре идёт капитальный ремонт и временно кукольники «живут» в здании «Колизея» (пр. Ленина, 43). Помимо этой сцены спектакли фестиваля можно будет увидеть в Свердловском театре музыкальной комедии, в Синара Центре и в двух залах Екатеринбургского театра юного зрителя.

Кроме того, 9 сентября в галерее Синара Арт состоится открытие персональной выставки «С куклами по пути» главного художника Екатеринбургского театра кукол – Юлии Селаври. В экспозицию вошли куклы, эскизы, костюмы и элементы декораций из пяти спектаклей.

Если подробнее останавливаться на афише фестиваля, отметим, что Свердловская область будет представлена тремя коллективами – откроется смотр сказкой «Краса ненаглядная» Краснотурьинского театра кукол. Необычный кукольно-теневой спектакль «Аладдин» покажет гастролирующий Театр кукол «ФиМ» (Екатеринбург). И на правах хозяев две работы презентует Екатеринбургский театр кукол – музыкальную сказку для детей «Колобок» и постановку для молодёжи «Хармс».

Также непростительно обойти вниманием мистический спектакль Республиканского театра кукол Республики Марий Эл – «Йÿд орол (Ночной караул)», созданный совместно с писателем Денисом Осокиным. Кстати, эта работа – ещё и номинант на премию «Золотая маска».

Красноярский театр кукол привезёт постановку «Егоркина былина», в основу которой легло творчество Александра Башлачёва.

Ещё один проект будет представлен вне конкурса. Это читка пьесы «Я убил царя» уральского автора Олега Богаева, презентует её заслуженный артист России, актёр Екатеринбургского театра кукол Герман Варфоломеев. С полной афишей можно ознакомиться на сайте oblgazeta.ru.

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