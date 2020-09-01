Постановки «Урал Балета» всё-таки покажут на «Золотой маске» в Москве

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Началась продажа билетов на спектакли «Урал Балета», которые будут показаны в рамках фестиваля «Золотая маска» в Москве. Ранее организаторы объявляли о том, что балетные постановки этого театра в рамках смотра придётся играть на родной сцене в Екатеринбурге – 30 сентября и 2 октября. Однако ситуация изменилась.

Оргкомитет национальной театральной премии «Золотая маска» всё же принял решение показать спектакли «Урал Балета» на столичной площадке. Случится это во второй половине октября на сцене Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко – одноактные балеты «Brahms party» и «Вальпургиева ночь» будут представлены 20 октября, а масштабный балет-путешествие «Приказ короля» – 21 октября.

- В Москве было введено ограничение по массовым спектаклям. А когда дали пояснение, что до 70 человек (задействованных в постановке) можно, организаторы "Маски" предложили театру октябрьские даты, - пояснила "Облгазете" пресс-секретарь театра "Урал Опера Балет" Екатерина Ружьева. - Вячеслав Самодуров (худрук балетной труппы - Прим. "ОГ") считает, что гастроли на "Золотой маске" - отличный стимул для артистов войти в форму, поэтому решение было положительным.

Также в пресс-службе театра уточнили, что если старт сезона в учреждении состоится по плану (24 сентября), то номинированные спектакли покажут и в Екатеринбурге - 30 сентября и 2 октября (уже не в рамках "Золотой маски").

Напомним, что жюри премии успело увидеть лишь половину афиши, после чего театры были закрыты из-за ситуации с коронавирусом. Все мероприятия «Маски» пришлось перенести практически на полгода.

В этом сезоне у свердловских театров на «Золотой маске» – 25 номинаций, 23 из которых – у четырёх спектаклей театра «Урал Опера Балет», также в двух категориях выдвинут «ТанцТеатр».

«Урал Опера» до пандемии представил в Москве спектакль «Три сестры» (9 номинаций), балетные постановки до столичной публики доехать не успели. Спектакль «Шопен. Carte Blanche» «ТанцТеатра», как и было объявлено ранее, покажут 8 октября в Центре им. В.С. Мейерхольда (Москва).

Церемония награждения состоится 30 октября в концертом зале «Зарядье».

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