Фестиваль «Коляда-plays» перенесён на год

В 2019 году фестиваль проходил в ноябре Фото: Алексей Кунилов

Николай Колядаобъявил о том, что Международный театральный фестиваль «Коляда-plays» в этом году всё-таки не состоится. В 2020-м смотр сначала был перенесён с июня на ноябрь, однако и в новые даты организаторы проводить мероприятие не станут.

Решение Николая Владимировича вполне логично. Практически полгода двери «Коляда-театра» были закрыты для зрителей, а значит, не было средств ни на обслуживание помещения, ни на зарплаты сотрудникам, ни на будущие постановки. Как только культурным учреждениям разрешили выступать на открытых площадках, колядовцы тут же встроились в афишу парка Маяковского, а теперь коллектив готовится открыть сезон в своём здании – в первый же возможный день, то есть послезавтра. Но сколько понадобится времени, чтобы восполнить потери, неизвестно, и проведение фестиваля в этом смысле далось бы коллективу непросто.

Хотя с точки зрения финансирования «Коляда-plays» в этом году всё сложилось довольно удачно. В июне были выделены средства из Фонда президентских грантов – 3,555 миллиона рублей, остальное – грант губернатора Свердловской области. Напомним, общая сумма расходов на фестиваль должна быть равна 10,997 миллиона рублей. Однако условия выдачи грантов отчасти тоже подтолкнули организаторов к переносу. Речь о том, что, к примеру, из президентского гранта около миллиона рублей должно быть потрачено как раз на приезд коллективов из других стран (билеты, транспортировка декораций, гостиница и так далее). А эпидемиологическая ситуация может не позволить их приезд в ноябре. К слову, на фестиваль этого года Николай Коляда планировал пригласить семь зарубежных театров.

Напомним, «Коляда-plays» должен был пройти с 20 по 30 ноября, сейчас он перенесён на июнь 2021 года. Заявки на участие оргкомитет будет принимать до 1 апреля 2021 года.

И главный вопрос, конечно, в том, сможет ли оргкомитет воспользоваться выделенными средствами в следующем году. В "Коляда-театре" "Облгазете" рассказали, что деньги уже находятся на счету учреждения, и на данный момент решается, придётся ли их возвращать и проходить процедуру получения финансирования вновь или же, гранты просто заморозят до будущего года.

При этом Международный конкурс драматургов "Евразия", который тоже проводит Николай Коляда, в этом году состоится. Сегодня объявят лонг-лист номинантов, а уже 9 сентября - в день открытия сезона назовут победителей. Правда, торжественная часть, включая награждение лауреатов и читки лучших пьес, пройдёт с 10 по 15 ноября 2020 года.