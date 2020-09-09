Также на дня стало известно, что фестиваль «Коляда-plays» перенесён с этого года на июнь 2021. Фото: Алексей Кунилов

На сборе труппы "Коляда-театра" 8 сентября руководитель учреждения Николай Коляда заявил, что покидает театр и собирается эмигрировать. Однако 9 сентября, как и было спланировано, театр откроет свои двери для посетителей.

В коллективе признались, что сами совершенно не ожидали такого заявления от Николая Владимировича, и связывают это с тем, что Коляда просто не выдержал напряжённой ситуации, сложившейся из-за простоя в пандемию. Напомним, театр был закрыт с 27 марта, некоторым артистам пришлось устроиться на другую работу, чтобы не лишиться средств к существованию. При этом, как сообщают актёры, на протяжении всей паузы, Николай Коляда старался найти возможность платить сотрудникам хотя бы по семь тысяч рублей в месяц.

Заместитель губернатора Павел Креков на брифинге после заседания оперштаба по коронавирусу 8 сентября прокомментировал заявление Николая Коляды, сказав, что "речь идёт об эмоциональных всплесках" драматурга и режиссёра.

В самом театре "Облгазете" сегодня рассказали, что XVII сезон откроется, как и было анонсировано, 9 сентября двумя премьерами - спектаклями "Картина" (режиссёр Николай Коляда) и "Мальчик мой" (режиссёр Антон Елисеев). Далее спектакли тоже будут играться по расписанию. Также заместитель директора "Коляда-театра" и заведующая труппой Эка Вашакидзе подтвердила "ОГ", что Николай Коляда находится в театре и продолжает работать.

Кроме того, сегодня же Николай Коляда опубликовал шорт-лист Международного конкурса драматургов "Евразия", победителей он должен объявить вечером, на открытии сезона.