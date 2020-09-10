Юбилейный X фестиваль «Петрушка Великий» открылся. Фото

Старт фестивалю "Петрушка Великий-2020" был дан во дворике Синара Центра. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня в Екатеринбурге открылся X Международный фестиваль кукольных театров «Петрушка Великий». Торжественная церемония на этот раз прошла во дворе Синара Центра, поскольку здание Екатеринбургского кукольного театра пока находится на капитальном ремонте.

Уже традиционно перед зрителями смотра зажигательно выступил оркестр Александра Павлова, артисты Екатеринбургского кукольного театра провели для гостей необычную зарядку, а сам Петрушка нынче не просто смотрел на всех «свысока», а ещё и забрался на крышу, приветствуя оттуда публику. Сразу же после открытия состоялся показ спектакля «Краса ненаглядная» Краснотурьинского театра кукол.

Напомним, что фестиваль продлится до 14 сентября. В этом году площадками «Петрушки Великого» стали: «Колизей», Екатеринбургский театр юного зрителя, Синара Центр и Свердловский театр музыкальной комедии. С афишей смотра можно познакомиться здесь.

"Петрушка Великий" один из первых фестивалей после пандемии не только в нашей области, но и в стране. И конечно, зрители не могли пропустить это событие. Фото: Павел Ворожцов

Любимцы публики - "танцующий оркестр" Александра Павлова Фото: Павел Ворожцов

Без волшебных персонажей на таком фестивале не обойтись. Фото: Павел Ворожцов

На представлении зрителям дарили символичные букеты из петрушки. Фото: Павел Ворожцов

Не обошлось и без танцев под любимую многими композицию группы Little Big - "Uno". Хотя по фото предположить такое музыкальное сопровождение довольно сложно. Фото: Павел Ворожцов

Сам Петрушка Великий в этом году появился неожиданно для всех на крыше. Фото: Павел Ворожцов

На фестивале обязательны меры безопасности. Фото: Павел Ворожцов

Сцена из спектакля Краснотурьинского театра кукол "Краса ненаглядная". Фото: Павел Ворожцов

Сцена из спектакля "Йÿд орол" Республиканского театра кукол (Йошкар-Ола) Фото: Павел Ворожцов

В галерее Синара Арт в рамках фестиваля открылась персональная выставка «С куклами по пути» главного художника Екатеринбургского театра кукол – Юлии Селаври. Фото: Павел Ворожцов

На персональной выставке Юлии Селаври "С куклами по пути". Фото: Павел Ворожцов

На персональной выставке Юлии Селаври "С куклами по пути". Фото: Павел Ворожцов

На персональной выставке Юлии Селаври "С куклами по пути". Фото: Павел Ворожцов

На персональной выставке Юлии Селаври "С куклами по пути". Фото: Павел Ворожцов

На персональной выставке Юлии Селаври "С куклами по пути". Фото: Павел Ворожцов