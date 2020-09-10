Юбилейный X фестиваль «Петрушка Великий» открылся. Фото

Старт фестивалю "Петрушка Великий-2020" был дан во дворике Синара Центра. Фото: Павел Ворожцов
Сегодня в Екатеринбурге открылся X Международный фестиваль кукольных театров «Петрушка Великий». Торжественная церемония на этот раз прошла во дворе Синара Центра, поскольку здание Екатеринбургского кукольного театра пока находится на капитальном ремонте.
Уже традиционно перед зрителями смотра зажигательно выступил оркестр Александра Павлова, артисты Екатеринбургского кукольного театра провели для гостей необычную зарядку, а сам Петрушка нынче не просто смотрел на всех «свысока», а ещё и забрался на крышу, приветствуя оттуда публику. Сразу же после открытия состоялся показ спектакля «Краса ненаглядная» Краснотурьинского театра кукол.
Напомним, что фестиваль продлится до 14 сентября. В этом году площадками «Петрушки Великого» стали: «Колизей», Екатеринбургский театр юного зрителя, Синара Центр и Свердловский театр музыкальной комедии. С афишей смотра можно познакомиться здесь.