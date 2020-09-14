Победителем фестиваля "Петрушка Великий-2020" стал спектакль «Ночной караул»

Спектакль «Ночной караул». Фото: Павел Ворожцов

Сегодня в Екатеринбурге подвели тоги X Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий». Лауреатом смотра стал мистический спектакль Республиканского театра кукол Республики Марий Эл – «Йÿд орол (Ночной караул)». Напомним, «Петрушка Великий» стал одним из первых крупных российских театральных фестивалей, которые открылись после пандемии.

Итоги Х Международного фестиваля театров кукол "Петрушка Великий":

Основные награды: Гран-при: «Йуд орол» (Республиканский театр кукол, г. Йошкар-Ола )

Лучший художник: Кира Камалитдинова («О рыбаке и рыбке», Театр кукол республики Карелия, г. Петрозаводск)

Лучшая актерская работа: Марк Шниттгер («Планета Эдем», Копродукция Марка Шниттгера и ассоциации Bühnenwerk e.V. г. Киль, Германия)

Лучший актерский ансамбль: «Ноктюрн для влюбленных» (Государственный театр кукол Удмуртской республики, г.Ижевск)

Красноярскому театру кукол «За воплощение поэзии Александра Башлачева средствами театра кукол» («Егоркина былина»)

Ангелу-хранителю Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий» - Светлане Николаевне Учайкиной.

Премия признание: лучший спектакль «О рыбаке и рыбке» (Театр кукол республики Карелия, г. Петрозаводск) Спец.дипломы: Фольклорному ансамблю фестиваля под управлением Оксаны Боднар (Екатеринбургский театр кукол)

Актерский дуэт: Иван Луценко, Юлия Гореванова («Мама и я», Ульяновский театр кукол им. Н.а. СССР В.М.Леонтьевой)

Актерское трио: Оксана Боднар, Татьяна Жвакина, Александр Шишкин («Колобок», Екатеринбургский театр кукол)

Актерский дуэт: Олег Романов, Марина Збуржинская («О рыбаке и рыбке», Театр кукол республики Карелия, г. Петрозаводск)

Организаторам первого офлайн фестиваля театров кукол 2020г. (Екатеринбургский театр кукол)