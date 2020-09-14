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Культура / Театр
14 сентября 2020, 18:04

Победителем фестиваля "Петрушка Великий-2020" стал спектакль «Ночной караул»

Спектакль «Ночной караул». Фото: Павел Ворожцов

Спектакль «Ночной караул». Фото: Павел Ворожцов

Сегодня в Екатеринбурге подвели тоги X Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий». Лауреатом смотра стал мистический спектакль Республиканского театра кукол Республики Марий Эл – «Йÿд орол (Ночной караул)». Напомним, «Петрушка Великий» стал одним из первых крупных российских театральных фестивалей, которые открылись после пандемии.

Итоги Х Международного фестиваля театров кукол "Петрушка Великий": 

Основные награды:  Гран-при: «Йуд орол» (Республиканский театр кукол, г. Йошкар-Ола ) 

Лучший художник: Кира Камалитдинова («О рыбаке и рыбке», Театр кукол республики Карелия, г. Петрозаводск) 

Лучшая актерская работа: Марк Шниттгер («Планета Эдем», Копродукция Марка Шниттгера и ассоциации Bühnenwerk e.V. г. Киль, Германия) 

Лучший актерский ансамбль: «Ноктюрн для влюбленных» (Государственный театр кукол Удмуртской республики, г.Ижевск) 

Красноярскому театру кукол «За воплощение поэзии Александра Башлачева средствами театра кукол» («Егоркина былина») 

Ангелу-хранителю Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий» - Светлане Николаевне Учайкиной. 

Премия признание: лучший спектакль «О рыбаке и рыбке» (Театр кукол республики Карелия, г. Петрозаводск)  Спец.дипломы:  Фольклорному ансамблю фестиваля под управлением Оксаны Боднар (Екатеринбургский театр кукол) 

 Актерский дуэт: Иван Луценко, Юлия Гореванова («Мама и я», Ульяновский театр кукол им. Н.а. СССР В.М.Леонтьевой) 

Актерское трио: Оксана Боднар, Татьяна Жвакина, Александр Шишкин («Колобок», Екатеринбургский театр кукол) 

Актерский дуэт: Олег Романов, Марина Збуржинская («О рыбаке и рыбке», Театр кукол республики Карелия, г. Петрозаводск) 

Организаторам первого офлайн фестиваля театров кукол 2020г. (Екатеринбургский театр кукол)

Областная газета Свердловской области

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