От Гэндельфа до марийской мистерии: подводим итоги Х фестиваля «Петрушка Великий»

В 2011 Алексей Ямаев стал главным режиссёром Республиканского театра кукол Марий Эл, с 2015-го – художественным руководителем театра. Фото: Павел Ворожцов

«Петрушка Великий», как известно, проходит раз в два года, и перенос этого фестиваля стал бы невосполнимой утратой для мира кукольного театра. Поэтому решение всё же провести смотр, несмотря на пандемию, конечно, было воспринято с радостью.

Слава богу, не онлайн

Мы уже писали, что «Петрушка Великий» стал одним из первых крупных фестивалей в стране, открывшихся офлайн. Более того, именно с него начался театральный сезон в Свердловской области – первые спектакли смотра были показаны уже 9 сентября. И естественно, многим было интересно прочувствовать на себе, в каких условиях мы теперь будем наслаждаться искусством. Тем более, что «Петрушка» проходил сразу на четырёх екатеринбургских площадках.

Стартовал фестиваль в новом для себя месте – открытом год назад Синара Центре. Традиционное приветственное представление «Петрушки Великого» отлично вписалось во двор культурного комплекса: здесь в полную мощь развернулся и «танцующий оркестр» Александра Павлова, комфортно чувствовал себя почти пятиметровый волшебник Гэндальф, а зрители смогли размяться под хит несостоявшегося Евровидения от группы Little Big.

Фото: Павел Ворожцов

Рефреном открытия стала фраза «Слава богу, не онлайн» – до последнего организаторы не знали, смогут ли они провести фестиваль в привычном формате, в итоге в трансляции свои работы по понятным причинам представили только иностранные участники (немецкий и французский коллективы). Остальные же приехали в столицу Урала – Петрозаводск, Красноярск, Омск, Санкт-Петербург и другие.

Ограничения, конечно, были. Без них, увы, пока нельзя. Перед входом на всех площадках измеряли температуру, обязательное условие – ношение масок. Заполняемость в залах – только 50 процентов, хотя как эгоистичный зритель скажу, что так даже удобнее. Тут, естественно, меня не поддержит ни один театр, ведь любые гастроли – дело очень затратное, и даже просто окупить поездки проданными билетами получится не у всех. Поэтому публика, конечно, должна ценить коллективы, идущие на риск, и что касается аудитории фестиваля, то свердловчане не подкачали – любовь к театру оказалась сильнее страха перед коронавирусом.

На спектакль вдохновил Федорченко

Многолетние зрители «Петрушки Великого» прекрасно знают, что этот смотр действительно даёт срез лучших кукольных спектаклей, созданных за последнее время. Недаром программы этого и других известных форумов периодически в чём-то пересекаются. Так, в 2020-м в афишу областного театрального фестиваля «Браво!» попали постановки «Краса ненаглядная» Краснотурьинского театра кукол и «Аладдин» Театра кукол «ФиМ» (Екатеринбург). На «Петрушке» им не досталось главных призов, но поверьте, это очень любопытные работы, завораживающие даже взрослого зрителя.

Спектакль "Краса ненаглядная" Краснотурьинского театра кукол Фото: Павел Ворожцов

Теперь перейдём к победителю. Гран-при этого года присудили Республиканскому театру кукол из Йошкар-Олы за спектакль со сложным для русского уха названием «Йÿд орол», что переводится как «ночной караул». Для жителей марийской деревни это обычное явление – своеобразная ночная стража, следящая за тем, не случился ли где в деревне пожар. Говорят, этот обычай жив в деревнях республики до сих пор.

Спектакль создавался не по готовой пьесе, а скорее, по личным воспоминаниям режиссёра Алексея Ямаева, совместно с писателем Денисом Осокиным. Молодой парень Олёш возвращается в пустую деревню Маскародо (Род Медведя), в родной дом матери, где в детстве жил и он сам. Но встречает его только этот самый ночной караул – духи, которые перенесут его в прошлое, заставят вспомнить, о чём он мечтал, кого любил.

И это, пожалуй, идеальный спектакль для возвращения из почти полугодовой паузы. Зрителей рассаживают на сцене, обстановка максимально камерная, полностью гаснет свет. Да, все мы были в масках, но в этот момент так захотелось ощутить этот специфический запах театра… А в следующее мгновение нас уже окутывает атмосфера марийского фольклора – неожиданно, всё ещё в полной темноте, прямо за спиной мы слышим, как кто-то начинает издавать звуки, видимо, на традиционных для этого народа музыкальных инструментах.

Важный нюанс – кукол в спектакле нет. Полотно под названием «Йÿд орол» соткано из самых разных узоров: из игры актёров (пусть большинство из них в масках), из марийских танцев, из ассоциаций – будь то огромный кашалот, о котором грезил маленький Олёша, или оживающие изображения – не то в старинных фоторамках, не то в резных наличниках окон. Создателям постановки удалось главное – благодаря деталям, столь дорогим Олёше, заставить зрителя очутиться в своём детстве, уже со своим трёхколёсным велосипедом, со сказками своей бабушки и со своими переживаниями.

Жанр спектакля "Йÿд орол" создатели определяют как этнофутуристическая мистерия. Отметим лишь, что благодаря богатой палитре выразительных приёмов постановка органично бы смотрелась хоть на сцене музыкального, хоть драматического, хоть кукольного театра Фото: Павел Ворожцов

Олёшу играет Максим Белецкий, но был период, когда на сцене в этом спектакле его заменял сам режиссёр Алексей Ямаев.

– Конечно, для меня это личная история, это и моё детство, – рассказывает «ОГ» Алексей. – То, что волнует меня, как режиссёра, и наших актёров, многие из которых тоже выросли вот в таких деревнях, и сами ходили в эти ночные караулы.

– Уральского зрителя с культурой вашего народа познакомил режиссёр Алексей Федорченко, снявший картину «Небесные жёны луговых мари». Он и его команда были с нами на показе….

– Более того, я участвовал в этом кинопроекте (улыбается). Я был помощником режиссёра, работал с артистами, поскольку кино идёт на марийском языке, а также снялся в новелле с Яной Трояновой. Я хочу сказать Алексею Станиславовичу большое спасибо за то, что на этом фильме как раз и познакомился с Денисом Осокиным. Да и вообще именно с этой картины я начал погружаться в нашу марийскую тему.

– Интересно, я думала, что, скорее, наоборот могло произойти.

– Да, именно после этого фильма мы с Денисом начали придумывать спектакль, затем подобралась серьёзная команда. И я очень доволен и горд тем, что в постановке работают не приглашённые артисты, а наши местные, что мы смогли своими силами это сделать.

– «Йÿд орол» также номинирован в этом году на «Золотую маску». Вы успели представить его жюри до паузы?

– Нет, эта непростая поездка нам ещё предстоит 16–17 октября. Сезон мы, кстати, открыли чуть раньше, чем вы – ещё в августе, очень соскучились по сцене. Театр не может быть без зрителей, и никакой онлайн не заменит живого контакта на репетиции и с залом. Я очень надеюсь, что скоро мы минуем этот сложный период. Театр – это живое существо.

Спектакль "Ночной караул" Фото: Павел Ворожцов

Спектакль "Ночной караул". Фото: Павел Ворожцов

С состоявшимся фестивалем зрителей и участников поздравляет директор Екатеринбургского театра кукол и смотра "Петрушка Великий" Пётр Стражников. Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

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