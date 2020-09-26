Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР Людмилу Максакову

Людмиле Максаковой исполняется 80 лет. Фото: кадр из телесериала "Летучая мышь".

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилейным днём рождения народную артистку РСФСР, актрису Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Людмилу Максакову. Ей исполняется 80 лет.

"Примите тёплые поздравления с юбилейным Днём рождения. Вы посвятили свою жизнь актёрской профессии, знаменитому Вахтанговскому театру, на сцене которого ярко раскрылся Ваш самобытный, многогранный талант", - говорится в поздравительной телеграмме Президента, опубликованной на сайте Кремля.

Владимир Путин также отметил, что не меньше зрители любят блистательные работы Людмилы Максаковой в кинематографе. Глава государства пожелал артистке благополучия и здоровья.

Людмила Максакова родилась в Москве 26 сентября 1940 года. В 1961 году она окончила Театральное училище Щукина, после чего получила место в труппе Театра им. Вахтангова, где она выступает и по сей день. На её счету несколько десятков театральных работ, а также около 40 ролей в таких кинофильмах и телесериалах как "Поезд в завтрашний день" (1970 год), "Пропажа свидетеля" (1971 год), "Летучая мышь" (1979 год), "По главной улице с оркестром" (1986 год), "Десять негритят" (1987 год), "Му-му" (1998 год), "Анна Каренина" (2007 год), "Крест в круге" (2010 год) и "Притяжение" (2017 год).