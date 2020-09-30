Владимир Путин поздравил актрису Веру Васильеву с 95-летним юбилеем

Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года в Москве. Фото: московский академический театр сатиры

Президент РФ Владимир Путин поздравил актрису Московского академического театра сатиры Веру Васильеву с юбилеем. 30 сентября ей исполнилось 95 лет.

Глава государства отметил, что актриса и сегодня подолжает радовать коллег и зрителей талантом и высочайшим мастерством. Владимир Путин пожелал Вере Васильевой здоровья и благополучия.

"Сердечно поздравляю Вас с юбилейным Днём рождения. Ваш насыщенный профессиональный путь, неизменная приверженность лучшим традициям отечественного театрального и кинематографического искусства – замечательный пример творческого долголетия, вдохновенного служения избранному делу", - приводит пресс-служба Кремля слова из поздравительной телеграммы.

Известно, что актриса собиралась провести юбилейный вечер "Вера-95" на сцене театра сатиры, в котором служит с 1948 года, однако отменила его из-за опасности распространения коронавируса.

Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года в Москве. Она снялась в более 40 фильмах (среди них - "Сказание о земле Сибирской", "Свадьба с приданым", "Звезда экрана") и сыграла свыше 60 ролей на сцене театра. Является лауреатом Сталинской премии (1948, 1951), народной артисткой СССР (1986), награждена орденами Трудового Красного Знамени, Почёта (1995), Дружбы (2015), "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней. Актриса написала две книги мемуаров - "Продолжение души" и "Золушка с Чистых прудов".

Добавим, что к юбилею Веры Васильевой Первый канал подготовил документальный фильм. Его покажут в субботу, 3 октября, в 15:00. "Какие-то вещи актриса, конечно, себе уже не позволяет. Например, не бегает по ступенькам, как это было еще три года назад. Но если дело касается работы, Вера Васильева скидку на свой элегантный возраст не делает. Более того, этот возраст ей удивительно к лицу. И сегодня актриса выглядит, как настоящая дива, сошедшая с экрана", - говорится в анонсе к фильму.