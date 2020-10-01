Раз в 90 лет: Свердловский театр драмы представил юбилейный сезон

Владимир Кравцев показывает макет к спектаклю «Визит старой дамы». Фото: Алексей Кунилов

Сегодня на сцене Свердловского драматического театра пройдёт юбилейный вечер, посвящённый 90-летию одного из старейших театральных коллективов Екатеринбурга. Старше Драмы разве что Оперный, перешагнувший вековой рубеж.

По словам генерального директора театра Алексея Бадаева, не будет радостных песен и плясок. «Не хочется после пандемии, которая помогла о чём-то задуматься, повспоминать, уходить в юбилейную бравурность», – так определил стилистику представления режиссёр-постановщик Дмитрий Зимин. На юбилейном вечере прозвучат воспоминания людей театра разных поколений, а под конец Дмитрий Зимин обещает яркий финал. Те, кому посчастливится быть в зале – увидят, что это будет.

Фото: Алексей Кунилов

В коллективе театра вообще, кажется, почувствовали вкус не к спецэффектам, песням и танцам, а к искреннему разговору – и друг с другом, и со зрителем. И действительно, перенос действия из условных шекспировских декораций в современную реальность уже совсем не выглядит новаторством, как десяток-другой лет назад. Сейчас уже «классическая классика» будет смотреться как что-то новое и оригинальное.

«Человек на часах» – моноспектакль Антона Зольникова по произведению Николая Лескова. В роли постановщика выступил главный художник театра Владимир Кравцев.

– Я считаю, что Лесков – величайший русский писатель, – объясняет выбор Владимир Анатольевич. – В мировой литературе нет подобного персонажа, нет такой истории, после которой не знаешь, как жить дальше. Совершать хорошие поступки – это нормально. Но это так трудно, что мы часто идём на компромисс и не доводим до конца наши хорошие поступки.

Кстати, теперь малая сцена, на которой играется и «Человек на часах», носит имя легенды театра Галины Умпелевой. Именно она в 1990 году, когда драмтеатр переехал с улицы Вайнера в нынешнее здание, сделала первый спектакль – это были «Флорентийские ночи» по письмам и стихам Марины Цветаевой. С тех пор к во многом экспериментальному жанру моноспектакля актёры Театра драмы обращаются достаточно часто.

Ещё одним следствием задушевных разговоров, проходивших на фоне коронавируса, стал проект Дмитрия Зимина «Около театра». С обозначением жанра сам создатель, кажется, пребывает в затруднении, говорит, что это «можно назвать «театром без актёра». На третьем этаже установлены четыре гримёрных столика. На них картонные папки с тесёмками, а там – уникальные материалы из истории театра. И тут же наушники, в которых звучат голоса людей театра разных лет. Так что стоит прийти перед очередным спектаклем пораньше, чтобы сыграть в предложенную игру, погрузиться в такую виртуальную реальность, которая точно не повредит вашей психике.

Фото: Алексей Кунилов

Здесь же выставка костюмов, которую к юбилею также подготовил Владимир Кравцев. Он с восторгом показывает главный, на его профессиональный взгляд, экспонат – костюм из спектакля 1957 года «Антоний и Клеопатра» по пьесе Шекспира. Сегодня он смотрится уже совсем по-другому, а шесть десятилетий назад древнеримские доспехи, изготовленные из подручного материала (вплоть до бутылочных крышек), воспринимались как что-то роскошное. А ещё здесь представлены макеты к спектаклям разных лет, в том числе к «Визиту старой дамы». Владимир Кравцев обещает, что на этом месте теперь будут появляться макеты новых спектаклей.

Фото: Алексей Кунилов

Премьера спектакля «Визит старой дамы» по пьесе Фридриха Дюрренматта с Ириной Ермоловой в главной роли состоится в конце октября. Сама актриса говорит, что давно мечтала об этой роли, и в шутку замечает, что, конечно, хорошо было бы роль Клары лет через десять, но лучше играть старую даму, чем претендовать на роль юной леди.

Юбилей, подобный нынешнему, бывает раз в 90 лет. А впереди у театра большая гастрольная программа, работа над новыми спектаклями, модернизация сайта (нынешний, созданный шесть лет назад, уже немного отстаёт от жизни). Можно только пожелать юбиляру сохранить всё лучшее и порадовать нас новыми открытиями.

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

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Опубликовано в №184 от 02.10.2020.