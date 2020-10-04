Капитан, улыбнитесь! Своими правилами жизни делится Пётр Стражников

Сегодня 65 лет исполняется директору Екатеринбургского театра кукол Петру Стражникову. Пётр Степанович отдал театральной сфере больше 40 лет. Но нынешний год, несомненно, стал одним из самых непростых – переезд коллектива на время капремонта в другое здание, затянувшаяся коронавирусная пауза, первый в области проведённый после пандемии фестиваль («Петрушка Великий») – и это, конечно, далеко не всё. И как много в такие периоды зависит от капитана, с которым Театру кукол повезло.

В канун юбилея Пётр Стражников поделился с «ОГ» – благодаря чему удаётся сохранять спокойствие, откуда черпает вдохновение и что ждёт от нового десятилетия.

Абсолютно согласен с тем, что театр кукол продлевает молодость. Общаясь всю жизнь с самой замечательной категорией зрителей, видимо, заряжаешься их энергией. И потом, как рядом с молодыми, сильными, крепкими можно позволить себе выглядеть плохо? Знаете, ни дня не проходит, чтобы кто-то на многочисленных встречах, совещаниях не испортил настроение. Но есть формула, которой я пытаюсь по жизни придерживаться. Скорее всего, она библейская. В любой ситуации держи себя в радости. Мне она помогает.

У меня есть другая жизнь, в которую я не всегда пускаю людей. Это авторская песня. После тяжёлого трудового дня прихожу домой, поужинал, беру гитару и ухожу куда-нибудь в уголок. Гитара – моя спутница по жизни. Для моего удовольствия и частого неудовольствия жены (смеётся). Моё вдохновение. Сколько себя помню – всегда пел. Сначала один, потом в хоре, потом всяко-разно. И когда учился в Горьковском театральном училище (по первому образованию я актёр), начал писать песни. Нет, стихи я сочинять не умею – к счастью или к сожалению, господь так щедро таланты не раздаёт. Я беру стихи очень хороших поэтов – из сотни, а может и большего количества выбираешь одно-два, которые гармонирует с твоей душой. А мелодия приходит самопроизвольно…

«Так нацарапай с улыбкой пера: «благодарю, что не умер вчера». В последнее время пою песню на слова «Заповеди» Андрея Вознесенского. Это хоть и немного печальные строки, но соответствует моему возрасту. Вообще не так давно открыл для себя этого поэта совсем с другой стороны. Оказалось, Вознесенский-шестидесятник и Вознесенский последних десятилетий жизни – два абсолютно разных человека, и последний мне очень близок. Также совершенным открытием стал Борис Рыжий. На его стихи у меня порядка двух десятков (а может, и больше) песен. Это мой поэт по настроению, мироощущению. Как и Александр Башлачёв. Оба ушли из жизни очень рано и почти одинаково. Не знаю, возможно, это неумение жить в жестоком, очень несправедливом мире. Но чтобы перейти на мажор, скажу, что одна из любимых моих песен – «Капитан, капитан, улыбнитесь». Не моя, конечно, но именно с ней иду по жизни.

Один из самых счастливых случаев – встреча с Булатом Окуджавой. В 97-м году мы выступали на «Золотой Маске» в Москве, тогда наш театр, кстати, привёз вообще первую «Маску» в область за спектакль «Картинки с выставки». Оказалось, что жена Булата Шалвовича – Ольга – большая любительница кукол. Она пришла к нам на спектакль, а после сказала, что влюбилась в наш театр, в куклы, которые, создал Андрей Ефимов, и пригласила к себе домой. Мы пошли втроём – Андрей, его жена Лариса и я. Это было за полгода до ухода Булата Окуджавы, он тогда уже болел, но сидел с нами, угощал всякими приготовлениями… Было очень неожиданно, откровенно. Я дорожу этой встречей, домой привёз подписанный им сборник стихов и подаренные кассеты.

Если бы театра в жизни не случилось, стал бы химиком. Я закончил школу с серебряной медалью, во время учёбы принимал участие в городских, краевых конкурсах по химии. И мне пришло приглашение без экзаменов поступить в химико-технологический институт. Родители обрадовались – «ну всё, ребёнок будет человеком, с нормальной профессией». Но я уже с 7 класса решил, что буду артистом – наша семья была музыкальная, творческая, и вряд ли могло сложиться иначе. Поехал в Ленинград, но не поступил, год проработал на химическом комбинате слесарем. Дождался следующего набора, поехал уже в Горький и поступил в театральное училище. А дальше покатилось… Но двойственная природа даёт о себе знать – я достаточно организован, что мешает артисту. Могу планировать, добиваться, и как опыт показывает, заставлять других (смеётся), поэтому сейчас чувствую себя на своём месте.

Моя жизнь почему-то складывается десятилетиями. После училища десять лет по распределению работал актёром в Челябинске. В 90-м году с семьёй переехали в Свердловск – на четвёртом курсе театрального института я стал директором Театра кукол. Через десять лет ушёл в чиновники, а ещё через десять вернулся в театр. Наступает моё новое десятилетие. Сложно сказать, каким оно будет. Три года я пробивал федеральное финансирование капитального ремонта театра. Три года жизни на это ушло. В стране в нацпроект вошло не больше двух десятков учреждений – из 212 театров кукол и 107 ТЮЗов… Снаружи это должен быть настоящий кинетический театр – с движущимися фигурами, оживающими куклами, часами, флюгерами. Такого в России ещё нет, очень хочется довести ремонт до ума и сделать достойный подарок театру на 90-летие в 2022 году.

После 65 – действительно есть плюсы. На то, что это цветущий возраст, меня настраивает семья. Кстати, жена и дочь тоже принадлежат театральной сфере, сын – кино. Так вот, всю жизнь я плохо умел отдыхать. Нет, конечно, каждый отпуск мы старались куда-то ездить – Кавказ, море, Новгород, Урал. Но действительно расслабиться не получалось, всё время что-то надо было делать. Это же теперь замечаю в своих детях. Но в последние годы у нас с семьёй появилось уникальное место – мы купили дом в деревне на Урале, где треть участка – кедровый лес. Стоит только ворота открыть – тут тебе и грибы, и ягоды. А воздух можно ложкой черпать! И, конечно, баня, огородик. Раньше от этого я был далёк, а теперь только так по-настоящему удаётся «перенастроить» мозги.

На днях была встреча с французским послом, и мы разговаривали с Александром Николаевичем Колотурским (директор Свердловской филармонии -прим. «ОГ») – мы давно знакомы, дружим. Он говорит «Работа-то работа, и не знаешь, как уйти»… Конечно, рано или поздно, нужно будет уходить. Правда, я пока себе это даже представить не могу. Без забот, без поисков решений, планов – сложно… Но пока расслабиться и серьёзно об этом задуматься не дают (улыбается).

Досье "ОГ" Пётр Стражников родился 4 октября 1955 года в селе Ивановское Кочубеевского района Ставропольского края. В 1980 году окончил Горьковское театральное училище (отделение театра кукол), в 1992-м - Свердловский театральный институт (факультет экономики, управления и организации театрального дела). С 1980 по 1990 годы - актёр Челябинского областного театра кукол. С 1990 по 2001 годы, с 2010 и по настоящее время - директор Екатеринбургского театра кукол. С 2001 по 2010 год - замминистра культуры Свердловской области. Вице-президент Российского центра UNIMAЗаслуженный работник культуры РФ