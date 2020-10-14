Подарок к юбилею: в стенах «Колизея» обоснуются два коллектива с 30-летней историей

Фото: Алексей Кунилов

В столице Урала вчера, 13 октября, состоялось заседание городской думы седьмого созыва, на котором начальник Управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков объявил, что в дальнейшем резидентами здания бывшего кинотеатра «Колизей» станут Екатеринбургский театр современной хореографии «Провинциальные танцы» и Камерный оркестр «B-A-C-H». Оба коллектива в этом году празднуют 30-летие с момента основания.

Напомним, деятельность кинотеатра «Колизей» была прекращена в феврале 2018 года. Затем в здании располагалась одна из площадок Уральской индустриальной биеннале. Весной нынешнего года в здание бывшего кинотеатра переехал Екатеринбургский театр кукол, так как в их помещении начался капитальный ремонт.

По предварительным прогнозам, Театр кукол вернётся в родные стены в начале следующего сезона (к осени 2021 года). Кто займёт его место в «Колизее», обсуждалось давно. Были предположения, что там может появиться новый Камерный оперный театр. Но Илья Марков огласил другой вариант.

– Мы хотим сохранить театральную функцию. На настоящий момент основным резидентом планируется театр «Провинциальные танцы». – поясняет Марков. – Там же расположится школа Татьяны Багановой (художественный руководитель «Провинциальных танцев». – Прим. «ОГ»). Также мы предполагаем, что в «Колизее» будет место и современному драматическому искусству. Речь о небольших формах – фестивалях, привозных спектаклях. Вторым резидентом площадки станет оркестр «B-A-C-H», который тоже испытывает трудности в ведении концертной деятельности. В 2021 году мы начнём разработку проекта – эскизы, планировочные решения. А к середине года перейдём к обсуждению дальнейшей эксплуатации помещения.

«Провинциальные танцы» были основаны в 1990 году и стали одним из первых российских театров, работающих в жанре современной хореографии. В активе коллектива награды в том числе самого престижного национального театрального фестиваля – шесть «Золотых масок». За 30 лет труппа выступала на разных сценах города – того же Театра кукол, ТЮЗа, центра культуры «Урал» (в «Урале» коллектив также проводит репетиции). Но своего дома у «провинциалов» не было. И теперь он может появиться: в «Колизее» у артистов будет репетиционная база, а на небольшой сцене в этом здании будут проходит показы спектаклей малой формы.

Сегодня камерный оркестр «B-A-C-H» исполнит свой юбилейный концерт. Основной его площадкой является Дом музыки, выступает оркестр и на других сценах, но ещё одно помещение позволило бы расширить концертную деятельность.

Получается, что хорошие новости для обоих коллективов поступили в юбилейный для них год. Остаётся надеяться, что в ближайшем будущем они смогут занять обещанную площадку.

Что касается фестивалей, то в «Колизее» уже в начале нового сезона с успехом прошёл международный кукольный смотр «Петрушка Великий». В этом здании состоялось несколько показов и закрытие фестиваля.