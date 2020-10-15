Церемония закрытия «Золотой маски» пройдёт онлайн

Пока неизвестно, в каком формате жюри премии сможет увидеть балет "Приказ короля". Фото: Алексей Кунилов

Стало известно, что оргкомитет национальной театральной премии «Золотая маска» принял решение провести торжественную церемонию объявления лауреатов онлайн. Мероприятие должно было пройти 30 октября в концертом зале «Зарядье», но теперь перенесено на 10 ноября.

Традиционно церемония закрытия «Золотой маски» проходит в середине апреля, однако из-за коронавируса она была передвинута на осень (как и половина конкурсной афиши смотра). Усугубляющаяся ситуация, связанная с пандемией, всё же не позволила состояться этому событию офлайн.

Трансляция закрытия фестиваля пройдёт на площадке «Рамблер». Начнётся показ в 12:00 по московскому времени, видео будет доступно и для участников, и для зрителей.

В нынешнем сезоне у свердловских театров на «Золотой маске», напомним, 25 номинаций, 23 – у четырёх спектаклей театра «Урал Опера Балет», ещё в двух категориях выдвинут «ТанцТеатр».

До пандемии «Урал Опера» представил в Москве спектакль «Три сестры» (9 номинаций). Балетные постановки переносились на осень, в какой-то момент организаторы «Маски» объявляли, что спектакль «Приказ короля» и одноактные балеты «Brahms party» и «Вальпургиева ночь» (все – «Урал Балет») жюри посмотрит в Екатеринбурге. Но позже наш театр всё-таки пригласили в столицу – конкурсные показы должны были состояться 20–21 октября.

Теперь же объявлено, что у свердловского коллектива всё же не будет возможности показаться в Москве. В пресс-службе театра «Урал Опера Балет» «Облгазете» ответили, что жюри будет отсматривать спектакли на стационаре - на екатеринбургской сцене: 29 октября - "Приказ Короля", 30 октября - балеты «Brahms party» и «Вальпургиева ночь». Дирижировать будет Алексей Богорад.