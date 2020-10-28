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Культура / Театр
28 октября 2020, 11:59

У 20 артистов театра «Урал Опера Балет» положительный тест на коронавирус

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

В екатеринбургском театре «Урал Опера Балет» отменены ближайшие балетные спектакли. «Областной газете» в пресс-службе театра пояснили, что у 20 артистов балета положительный тест на COVID-19, ещё несколько человек – с симптомами ОРВИ. Поэтому вся балетная труппа отправлена на карантин.

Так, отменены спектакли, которые были запланированы с 28 октября по 1 ноября. Это балет «Пахита» (28 октября), «Приказ короля» (29 октября), «Дон Кихот (третий акт)», «Brahms party» и «Вальпургиева ночь» (30 октября) «Лебединое озеро» (1 ноября). Вернуть билеты в кассу учреждения можно до 8 ноября. Билеты, купленные на сайте театра, можно вернуть дистанционно: необходимо заполнить и подписать заявление, отправив его вместе с электронными билетами на почту bga@uralopera.ru.

Ситуация осложняется тем, что именно на эти показы было приглашено жюри театральной премии «Золотая маска»: эксперты должны были на екатеринбургской сцене оценить постановки «Приказ короля», «Brahms party» и «Вальпургиева ночь».

В театре «ОГ» рассказали, что пока ещё решается, как организаторы премии и театр поступят в данной ситуации. Напомним, что изначально балетные постановки екатеринбургского театра должны были быть представлены в начале апреля в Москве, затем показы перенесли на 20–21 октября, позже – на 29–30 октября. Времени остаётся совсем немного, поскольку церемония награждения пройдёт уже 10 ноября. Ранее мы писали, что оргкомитетом «Маски» принято решение провести мероприятие онлайн.

Областная газета Свердловской области

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