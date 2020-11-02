"Урал Опера Балет" возобновляет показ спектаклей

"Урал Опера Балет" возвращается к прежнему графику работы со среды, 4 октября. Фото: Алексей Кунилов.

Екатеринбургский театр "Урал Опера Балет" возвращается к прежнему графику работы со среды, 4 ноября. В театре отметили, что артисты, подхватившие коронавирус и ОРВИ, постепенно выздоравливают.

Напомним, 27 октября стало известно, что театр "Урал Опера Балет" отменяет спектакли, назначенные на 28, 29, 30 октября и 1 ноября. Это связано с тем, что у 20 артистов был подтверждён коронавирус, а ещё у нескольких человек наблюдались симптомы ОРВИ.

Как сообщили "Областной газете" в пресс-службе Оперного театра, ближайшие спектакли отменять не планируется. Добавим, обычно выступления в театре проходят со вторника по воскресенье, однако на этой неделе показы начнутся со среды. В учреждении объяснили, что это может быть связано с выделением дополнительного дня для репетиции оперы "Лючия ди Ламмермур", премьера которой запланирована на субботу, 7 ноября.

Ознакомиться с полной афишей театра "Урал Опера Балет" можно здесь.

Добавим, что 26 октября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении ряда ограничительных мер на территории региона в связи с угрозой распространения COVID-19. Глава региона продлил до 9 ноября режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями и запретил свердловчанам посещение спортивных мероприятий, проводимых на объектах физкультуры закрытого типа. При этом культурные мероприятия в спортивных сооружениях, официальные мероприятия, организованные госорганами, и физкультурные мероприятия на открытых площадках будут проводиться с 50-процентной заполняемостью от максимальной вместимости объектов.