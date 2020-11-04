Умер свердловский режиссёр Илья Ротенберг

4 ноября утром скончался свердловский театральный режиссёр Илья Ротенберг. Он умер после продолжительной болезни.
"Сегодня в 5.30 утра в больнице умер. Илюха был светлым, добрым и талантливым человеком", - написала в своём Facebook уральский драматург Ярослава Пулинович. В ответах на комментарии она также сообщила, что причина смерти режиссёра - не коронавирус, а проблемы с печенью.
О месте и времени похорон станет известно позже.
С 2015 по 2017 год Илья Ротенберг был главным режиссёром Екатеринбургского театра юного зрителя. В первые месяцы он представил две премьеры, в том числе спектакль по пьесе Ярославы Пулинович "Земля Эльзы". Об этом и о возвращении на родину "Облгазете" удалось побеседовать с режиссёром пять лет назад.
"Класс Бенто Бончева", "Маленькая принцесса", "Земля Эльзы", "Кентервильское привидение", - его спектакли, многие из которых до сих пор идут в репертуаре. Искренне преданный Театру, смелый, светлый, невероятно талантливый… Выражаем искренние соболезнования родным и близким", - сообщили в ТЮЗе.
Досье
Илья Ротенберг родился в 1980 году в Свердловске. В 2011 году окончил режиссёрский факультет ГИТИСа (курс Е.Б. Каменьковича и Д.А. Крымова). В 2011/2012 театральном сезоне работал главным режиссёром Лысьвенского театра драмы. В 2012 году трудился в Алтайском краевом театре драмы. С 2013 года – главный режиссёр Томского театра юного зрителя. Среди известных постановок: "Фронтовичка" в Рыбинском театре драмы, "Поздняя любовь", "Остров Рикоту", "Бесприданница" в Лысьве. Его спектакль "Гроза" (Великолукский драматический театр) в 2019 году вошел в лонг-лист "Золотой маски".