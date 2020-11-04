Умер свердловский режиссёр Илья Ротенберг

С 2015 по 2017 год Илья Ротенберг был главным режиссёром Екатеринбургского театра юного зрителя. Фото: Алексей Кунилов

4 ноября утром скончался свердловский театральный режиссёр Илья Ротенберг. Он умер после продолжительной болезни.

"Сегодня в 5.30 утра в больнице умер. Илюха был светлым, добрым и талантливым человеком", - написала в своём Facebook уральский драматург Ярослава Пулинович. В ответах на комментарии она также сообщила, что причина смерти режиссёра - не коронавирус, а проблемы с печенью.

О месте и времени похорон станет известно позже.

С 2015 по 2017 год Илья Ротенберг был главным режиссёром Екатеринбургского театра юного зрителя. В первые месяцы он представил две премьеры, в том числе спектакль по пьесе Ярославы Пулинович "Земля Эльзы". Об этом и о возвращении на родину "Облгазете" удалось побеседовать с режиссёром пять лет назад.

"Класс Бенто Бончева", "Маленькая принцесса", "Земля Эльзы", "Кентервильское привидение", - его спектакли, многие из которых до сих пор идут в репертуаре. Искренне преданный Театру, смелый, светлый, невероятно талантливый… Выражаем искренние соболезнования родным и близким", - сообщили в ТЮЗе.