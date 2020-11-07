"Золотая маска" сделала исключение для театра "Урал Опера Балет"

Фото: Алексей Кунилов

Оргкомитет театральной премии "Золотая маска" объявил о том, что для екатеринбургского театра "Урал Опера Балет" в этом году будет сделано исключение. Напомним, из-за пандемии коллектив до сих пор не смог показать жюри свои балетные постановки, а церемония награждения состоится уже на следующей неделе, 10 ноября.

В этом сезоне свердловские театры на «Золотой маске» представлены в 25 номинациях, 23 из которых пришлись на долю четырёх спектаклей театра «Урал Опера Балет», ещё в двух категориях выдвинут «ТанцТеатр».

До пандемии «Урал Опера» представил на столичной сцене постановку «Три сестры» (9 номинаций). Балетные спектакли в афише с апреля были перенесены на осень.Также было принято решение, что «Приказ короля» и одноактные балеты «Brahms party» и «Вальпургиева ночь» жюри оценит в Екатеринбурге. Затем театр всё-таки пригласили в Москву, однако воплотить этот план не удалось.

Позже объявили, что свердловский коллектив будут отсматривать на стационаре - на екатеринбургской сцене: 29 октября - "Приказ Короля", 30 октября - балеты «Brahms party» и «Вальпургиева ночь». Однако затем последовала новость - 20 артистов балета сдали положительный тест на коронавирус, поэтому показы были отменены.

Времени, чтобы всё-таки показаться жюри, уже практически не осталось, поэтому оргкомитетом впервые за всю историю премии было принято решение, что жюри оценит спектакли "Урал Балета" по видео.

Вот официальное заявление на сайте премии:

"Уже в самом финале нашего непростого марафона мы получили письмо от директора театра Андрея Шишкина с описанием действительно критического положения в труппе, где заболело огромное количество артистов. Мы убедились, что спектакли не будут показаны ни в Москве, ни в Екатеринбурге в ближайшее время, и в качестве исключения, единственного за 26-летнюю историю Премии, дирекция Фестиваля и Союз театральных деятелей России приняли решение о возможности посмотреть эти спектакли членами жюри на видео (несколько человек из состава жюри видели спектакли «живьём»).

Отдавая себе отчёт в том, насколько непросто будет жюри судить о спектаклях по видео, но гораздо более несправедливым решением нам кажется было бы отказать спектаклям в участии в конкурсе этого года, когда абсолютно весь устоявшийся порядок вещей подвергся тотальной переоценке. Делая исключение для одного театра, мы не могли не думать о соблюдении процедуры «Золотой маски», которая должна быть максимально непредвзятой и прозрачной. У нас был еще спектакль, показ которого на Фестивале оказался невозможным из-за пандемии. Это экспериментальный перформанс «ГЭС-2 Опера» Фонда V-A-C. Таким образом, особый случай распространился и на него, и «ГЭС-2 Опера» приняла участие в конкурсе на премию «Золотая маска».